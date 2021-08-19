أنت هنا

أخبار الشركات- محلية

انخفاض خسائر "ريدان" إلى 4 مليون ريال خلال الربع الثاني

انخفاض خسائر "ريدان" إلى 4 مليون ريال خلال الربع الثاني

الاقتصادية من الرياض

أعلنت  شركة ريدان الغذائية  عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2021 حيث سجلت خسائر بلغت 4  مليون ريال مقابل خسائر 8.8   مليون ريال عن الربع المماثل من 2020.

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار الشركات- محلية