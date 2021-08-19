انخفاض خسائر "ريدان" إلى 4 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة ريدان الغذائية عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2021 حيث سجلت خسائر بلغت 4 مليون ريال مقابل خسائر 8.8 مليون ريال عن الربع المماثل من 2020.
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