ارتفاع أرباح "شاكر" إلى 10.6 مليون ريال خلال الربع الثاني

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من 2021 حيث سجلت أرباح بلغت 10.6 مليون ريال مقابل أرباح 7.5 مليون ريال عن الربع المماثل من 2020.

حققت الشركة نتائج مالية مربحة في الربع الثاني 2021، ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:

1. تحسن إيرادات الربع الثاني البالغة 289.5 مليون ريال سعودي بنسبة 8.1% أو 21.7 مليون ريال سعودي مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام 2020 البالغة 267.8 مليون ريال سعودي

2. ساهم ارتفاع الإيرادات في زيادة إجمالي الربح بنسبة 17.7% أو 9.2 مليون ريال سعودي.

3. تحسّن الربح التشغيلي بمقدار 7.2 مليون ريال سعودي إلى 14.4 مليون ريال سعودي، مقابل 7.3 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام السابق