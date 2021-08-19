انخفاض أرباح "المراكز" إلى 126 مليون ريال في الربع الأول

أعلنت شركة المراكز العربية عن النتائج المالية في الربع الأول من عامها المالي المنتهي في 30-06-2021م حيث سجلت أرباح بلغت 126 مليون ريال مقابل أرباح 153 مليون ريال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

• انخفاض إجمالي الربح نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات، حيث يأتي ذلك على خلفية انخفاض التكاليف خلال فترة المقارنة المتمثلة في الربع الأول من السنة المالية 2021م بسبب الإغلاق الجزئي للمراكز التجارية التابعة ضمن الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار فيروس (كوفيد – 19). وقد أدى عودة الأنشطة التشغيلية بالمراكز التجارية التابعة إلى طبيعتها بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية المذكورة إلى ارتفاع مصروفات المرافق ومصروفات خدمات الأمن والنظافة وأعمال الصيانة خلال الربع الأول من السنة المالية 2022م وعودتها الى مستوياتها قبل جائحة فيروس (كوفيد – 19). كما تأثر إجمالي الربح بارتفاع مصروفات استهلاك العقارات الاستثمارية ومصروفات الاستهلاك عن حق استخدام الأصول، على خلفية تكثيف الأنشطة التشغيلية بالأصول التي نجحت الشركة في تدشينها مؤخرًا

• انخفاض الإيرادات الأخرى خلال الربع الأول من السنة المالية 2022م مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2021م والذي تضمن تسجيل إيرادات خصومات إيجارية من قبل ملاك الأراضي والمراكز التجارية المستأجرة بقيمة 35.3 مليون ريال، بهدف تخفيف الأثر السلبي لإغلاق المراكز التجارية التابعة ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لاحتواء انتشار فيروس (كوفيد – 19).

• ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة زيادة رواتب ومكافآت العاملين. وتجدر الإشارة إلى أن الفترة المماثلة من السنة المالية 2021م شملت دعم الحكومة لرواتب العاملين في إطار برنامج "ساند".