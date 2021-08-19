الصين تعاقب المستثمرين على تجاهل مخاطر تراكم ديون الشركات الكبرى

رغم أن شركة إدارة الأصول الصينية تشاينا هوارونج أسيت مانجمنت أكبر من أن تسمح سلطات الصين بانهيارها فإن عملية إنقاذ الشركة أظهرت اعتزام حكومة الصين معاقبة المؤسسات المالية التي تجاهلت مخاطر تراكم ديون الشركات الكبرى وواصلت تقديم القروض لها.

وأشارت "بلومبيرج" اليوم إلى أن حكومة الصين تركت الشركة العملاقة 5 أشهر قبل أن تعلن أمس من خلال مؤسسات مالية تابعة لها تقديم قروض إنقاذ للشركة مما أدى إلى تحسن أداء سندات الشركة الصينية العملاقة في الوقت الذي تكبد فيه حملة سندات هذه الشركة خسائر باهظة خلال الشهور الماضية قبل إعلان التدخل الحكومي.

وأضافت أن تأخير الحكومة تدخلها لإنقاذ الشركة يهدف إلى تحذير المستثمرين والمؤسسات المالية من عواقب تجاهل مخاطر تراكم ديون الشركات وهو ما سيدفع هؤلاء المستثمرين والمؤسسات المالية إلى إعادة النظر في قرارات الاستثمار في سوق الائتمان الصينية التي تبلغ قيمتها 12 تريليون دولار.

ومن المقرر زيادة رأسمال هوارونج من خلال مؤسسات مثل سيتيك جروب وتشاينا إنشورانس إنفستمنت وتشاينا لايف أسيت مانجمنت بحسب ما أعلنته أكبر مؤسسة لإدارة الديون المتعثرة في الصين. ويساعد هذا الدعم الذي لم يتم الكشف عن قيمته هوارونج في مواصلة نشاطها وتلبية الحد الأدنى للاشتراطات المتعلقة برأس المال.