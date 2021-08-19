الدولار عند أعلى مستوى في 9 أشهر بعد توقعات بخفض حوافز الجائحة

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في 9 أشهر اليوم إذ تراجعت الأسواق العالمية بعدما كشف محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أن صانعي السياسات يتوقعون خفض التحفيز الخاص بفترة الجائحة قبل نهاية العام.

وبحسب "رويترز" واصل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات منافسة مكاسبه في التعاملات المبكرة في لندن ليرتفع 0.3 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من نوفمبر 2020 عند 93.434.

ووفقا لمحضر اجتماع يوليو يتوقع مسؤولو المركزي الأمريكي بصورة كبيرة خفض مشترياتهم الشهرية من السندات في وقت لاحق هذا العام لكن كان هناك خلاف بشأن قضايا رئيسية أخرى بما في ذلك تاريخ البدء ووتيرة شراء السندات وما إذا كان التضخم أو البطالة أو فيروس كورونا يشكلون خطرا أكبر على تعافي الاقتصاد.

ودفع المحضر مؤشر البورصة الرئيسي في وول ستريت للهبوط بأكثر من 1 في المائة وقاد العديد من العملات إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع مقابل الدولار الذي يعد ملاذا آمنا. وهبطت الأسواق الأوروبية عند الفتح.

وانخفض اليورو إلى أقل مستوى له عند 1.16655 دولار للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له عند 110.225 مقابل الين الياباني. كما سجل الدولار الكندي أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1.2699 دولار.

ويعتبر خفض مشتريات السندات أمرا إيجابيا للدولار إذ من المتوقع أن يرفع عائدات سندات الحكومة مما يجعل الاحتفاظ بأصول مقومة بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.