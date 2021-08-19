مكة : القتل حدا لمواطن إرهابي ترصد لرجل أمن أثناء تأدية عمله وقتله طعنا

نفذت وزارة الداخلية في مكة المكرمة اليوم حكم القتل حدا في الجاني عبدالعزيز المالكي بعد أن أقدم على قتل الوكيل رقيب عبدالله السبيعي بالترصد له أثناء تأدية عمله وطعنه عدة طعنات مما أدى لوفاته وتأييده لأحد التنظيمات الإرهابية وتكفيره لرجال الأمن.