الأسهم السعودية تتراجع بأكثر من 1 % بضغط "البنوك" و"المواد الأساسية"

تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم بأكثر من 1 في المائة والتي تعادل 120 نقطة ليتداول المؤشر العام دون مستوى 11250 نقطة.

ويتداول المؤشر العام عند 11226 نقطة، وذلك بتأثر من تراجع أسهم "البنوك" و"المواد الأساسية"، وذلك بعد ساعة ونصف الساعة من مطلع التعاملات.

وهبط سهم سابك بنحو 1.3 في المائة، بينما تراجع سهم مصرف الراجحي 0.65 في المائة.

ويأتي تراجع السوق تزامن مع هبوط الاسواق العالمية، بالإضافة إلى استمرار هبوط أسعار النفط وللجلسة السادسة على التوالي اليوم الخميس مسجلة أطول موجة تراجع منذ فبراير 2020.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 18 شركة باللون الأخضر و178 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 6 شركات على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال مطلع تعاملات الجلسة عند نحو 2.7 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 79 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 124.7 ألف صفقة.