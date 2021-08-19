الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهور بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه سيبدأ تقليص تحفيزه الخاص بفترة الجائحة هذا العام.

وهبط الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1779.52 دولار للأوقية .

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1779.50 دولار.

وصعد مؤشر الدولار إلى ذروة أكثر من تسعة أشهر مما جعل الذهب باهظ الثمن لحائزي العملات الأخرى، بحسب ما نشرت "رويترز".

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "خسر الذهب بعضا من الزخم التصاعدي مع تنامي قلق المشاركين في السوق حيال خطر بدء (مجلس) الاحتياطي تقليص شراء السندات بحلول نهاية العام".

أظهر محضر اجتماع يوليو تموز أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يرون احتمالا لتقليص برنامج شراء السندات هذا العام إذا استمر تحسن الاقتصاد كما هو متوقع.

ويعتبر المعدن النفيس تحوطا ضد التضخم وخفض قيمة العملة. ومن شأن تشديد مجلس الاحتياطي الأمريكي للسياسة النقدية أن يعالج الأمرين وبالتالي يخفض جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 23.26 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين 1.2 بالمئة إلى 982.94 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2413.02 دولار للأوقية، بعدما بلغ أدنى مستوى منذ 16 مارس عند 2409.68 دولار.