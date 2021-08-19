إصدار 58 ألف بوليصة تأمين «كوفيد - 19» للسفر منذ إقرارها

قال لـ"الاقتصادية" مجلس الضمان الصحي، "إنه تم إصدار 58 ألف بوليصة كوفيد - 19 خاصة للسفر في السعودية، منذ إقرار البوليصة، وذلك بحسب قاعدة بيانات مزودي الخدمة.وأوضح المجلس، أنه تم إصدار أكثر من 33 ألف بوليصة تأمين إلزامية للفئات العمرية الأقل من 12 عاما، فيما بلغ عدد بوليصات التأمين "كوفيد - 19" للسفر للفئات العمرية الأكبر من 12 عاما 25 ألف بوليصة.وأشار إلى أن سعر البوليصة ثابت، وتغطي المصاريف الطبية الطارئة بحد أقصى 650 ألف ريال، كما تغطي تكاليف الإقامة ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا بحد أقصى 450 ريالا يوميا لمدة 14 يوما كحد أقصى.وأقرت المملكة في وقت سابق بضرورة حصول المواطنين على جرعتي لقاح كورونا "محصنين" للراغبين في السفر خارج المملكة، مع إلزامية حصول الأطفال أقل من 12 عاما على تأمين صحي للسفر "كوفيد - 19".وعلقت السفر إلى 13 دولة، نظرا إلى تفشي كورونا فيها عبر لجنة متخصصة تعمل بشكل دوري على تحديث البيانات، والنظر إلى المنحنيات الصحية للدول، بهدف حماية المواطنين من الأمراض.