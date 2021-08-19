عدم المساواة في زمن كوفيد - 19 «1 من 3»

تعكس الأرقام بوضوح التداعيات الحادة لجائحة كوفيد - 19، وفاة أكثر من 4.38 مليون شخص و208 ملايين إصابة والعدد في تزايد، وسقوط أكثر 120 مليون شخص في براثن الفقر المدقع، وركود عالمي حاد. ومع تفاقم حجم المعاناة والفقر، يشير بعض البيانات إلى زيادة على الطرف النقيض، ثروة أصحاب المليارات.وفي ظل تزايد الفقر المدقع وثروة أصحاب المليارات على حد سواء، قد يبدو جليا تأثير الجائحة في مستويات عدم المساواة. غير أن الواقع ليس بهذه البساطة التي قد يعتقدها البعض.فمن المعروف أن عدم المساواة من المفاهيم التي يصعب توصيفها بشكل حاسم. عدم المساواة في أي شيء؟دخل الأسر أم نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي؟ أم حتى في معدلات الوفاة نفسها عبر مختلف المجموعات؟ وعدم المساواة بين من: هل ينبغي قياسه على مستوى الأفراد؟ أم الأسر؟ أم الدول؟ حتى عند استخدام تعريف دقيق للتوزيع كي نكون واضحين بشأن ما الذي يتم توزيعه وبين مَن، فإن أي استنتاجات حاسمة بشأن اتجاه التغير في عدم المساواة ستتوقف عموما على الجزء من التوزيع الذي يقاس على أساسه عدم المساواة. فالمقاييس المختلفة لعدم المساواة، مثل معامل جيني، ومؤشر ثيل، ونصيب فئات المجتمع الأكثر ثراء من الدخل ترتبط بأجزاء مختلفة من التوزيع، وقد تسجل مستويات مختلفة لعدم المساواة قبل الجائحة وبعدها. وتحديد نوع عدم المساواة المطلوب قياسه أمر مهم للغاية لتقييم الآثار غير المتكافئة للجائحة.فلننظر بداية في التوزيع العالمي لمعدل الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد - 19. وباستخدام مفهوم عدد الأعوام الضائعة بسبب المرض الذي يتم تقديره على أساس العمر الفعلي والعمر المتبقي المتوقع وقت الوفاة توصلنا إلى وجود ارتباط موجب بين عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة ونصيب الفرد من الدخل القومي رغم تفوق نظم الصحة والوقاية العامة في الدول الغنية.ورغم وجود تفاوتات ضخمة في مستوى الدخل الواحد، فإن أعداد الوفيات في البرازيل معدلاتها - حسب عدد السكان - أكبر ألف مرة مقارنة بتايلاند، على سبيل المثال، يوجد ارتباط موجب واضح للغاية. فقد تجاوز نصيب الفرد من عدد الأعوام الضائعة في الدول الأكثر ثراء مستواه في الدول الأكثر فقرا. ويرجح وجود أخطاء قياس كبيرة، نظرا لأن عدد الوفيات المعلنة أقل كثيرا من الواقع في عدد من الدول الفقيرة، مثل بوروندي وتنزانيا، وإن كان الارتباط أقوى كثيرا من أن يكون مجرد ارتباط وهمي. ويعكس ذلك أمورا من بينها ارتفاع أعداد المسنين في هيكل الأعمار بالدول الأكثر ثراء ومرض تتركز وفياته في فئات عمرية محددة. وربما كان هناك دور أيضا لعوامل مثل ارتفاع العمر المتوقع واتساع دائرة التحول الحضري وانتشار الجائحة عبر المسارات التجارية الكبرى.وبشأن تحليل عدم المساواة في الدخل، لكن ماذا عن توزيع الدخل بدلا من عدد الوفيات؟ كيف تغيرت أنماط عدم المساواة في الدخل عالميا خلال الجائحة؟توجد ثلاثة أوجه على الأقل لعدم المساواة في الدخل على مستوى العالم: أولا، ما التغيرات التي طرأت على توزيع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بين الدول خلال جائحة كوفيد - 19؟ وذلك هو المفهوم الأول لعدم المساواة في العالم، كما أسماه برانكو ميلانوفيتش. وفي دراسة صدرت أخيرا، يوضح أنجوس ديتون الفائز بجائزة نوبل أن الدول الأكثر ثراء شهدت انكماشات اقتصادية أكثر حدة في المتوسط مقارنة بالدول الأكثر فقرا خلال عام 2020. ورغم أن هذه النتيجة في حد ذاتها لا تشير بالضرورة إلى تراجع عدم المساواة بين الدول، إلا أنه يتضح أن النمط الفعلي لانخفاض الدخل أدى إلى تراجع مستويات عدم المساواة غير المرجحة بين الدول خلال 2020، سواء مقيسة بمعامل جيني أو مؤشر ثيل أو معامل الاختلاف. ويمثل ذلك استمرارا للاتجاه الذي بدأ مطلع الألفية الجديدة عندما تهاوى المفهوم الأول لعدم المساواة في العالم بسبب صعود الصين والهند في المقام الأول. ويشير ديتون إلى أن الجائحة أسهمت فقط في تسريع وتيرة هذا التراجع.وتستخدم هذه العملية الحسابية الدول كوحدة للقياس، وبالتالي تعزى للكسمبورج والصين الوزن نفسه. لكن البعض قد يتساءل عن التغيرات التي طرأت خلال الجائحة على توزيع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بين الدول عند ترجيحها بعدد سكانها. وهو منهج مماثل لقياس عدم المساواة في سياق توزيع تخيلي بين جميع الأفراد حول العالم، حيث يعزى لكل فرد منهم وزن مرجح على أساس نصيبه من إجمالي الناتج المحلي في بلده "المفهوم الثاني" لعدم المساواة في العالم، كما وضعه ميلانوفيتش... يتبع.