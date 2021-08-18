مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 250 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في أثيوبيا

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 250 طنًا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في مقر البرنامج بجمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية.

ووقع مذكرة تسلم الشحنة سفير خادم الحرمين الشريفين لدي أثيوبيا مندوب المملكة لدي الاتحاد الأفريقي سامي بن جميل عبد الله، مع ممثّل برنامج الأغذية العالمي والمدير القُطري لأثيوبيا الدكتور ستيفن وير أومامو، بحضور ممثل الحكومة

الأثيوبية والمسؤول عن اللاجئين أيوب أووك.

وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمختلف الشعوب والبلدان الشقيقة والصديقة حول أنحاء العالم، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجا لها.