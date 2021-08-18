الأسهم الامريكية منخفضة بفعل مخاوف إزاء التعافي والتركيز يتحول إلى المركزي

انخفضت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت اليوم الأربعاء إذ تسببت المخاوف حيال وتيرة تعافي ما بعد الجائحة في التأثير سلبا على الطلب على القطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد، بينما يترقب المستثمرون نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لاستقاء مؤشرات عن مسار دعم السياسة النقدية مستقبلا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 33.1 نقطة ما يعادل 0.09 بالمائة إلى 35310.2 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.1 نقطة أو 0.16 بالمائة إلى 4440.94 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 19.9 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 14636.244 نقطة، بحسب "رويترز" .