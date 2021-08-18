520 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم خلال 4 سنوات

أعلن صندوق التنمية العقارية عن استفادة 520 ألف أسرة من برنامج القرض العقاري المدعوم منذ يونيو 2017 إلى نهاية النصف الأول من 2021 منهم 103 آلاف أسرة استفادت من الخيارات التمويلية والسكنية لــ "القرض المدعوم" خلال هذا العام من يناير حتى نهاية يونيو.

وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن برنامج التمويل العقاري المدعوم سجل ارتفاعا بنسبة 11% خلال النصف الأول بتوقيع 103 آلاف عقد تمويلي مقارنة بـ 92 ألف عقد خلال الفترة نفسها من 2020 وبقيمة إجمالية 63 مليار ريال. مشيرا إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري عبر خيارات تمويلية وسكنية يقدمها "القرض المدعوم" حيث تمكن 45 ألف من الاستفادة من الوحدات الجاهزة و 33 ألف من البناء الذاتي و 12 ألف من الوحدات تحت الإنشاء.

وبين أن برنامج التمويل العقاري المدعوم سجل توقيع 520 ألف عقد تمويلي خلال الفترة من يونيو 2017 حتى يونيو 2021 وهو ما يعادل 60% من إجمالي ما تحقق خلال الــ 40 عاما الماضية مقارنة بما تم بعد التحول في الأعوام الـ 4 الأخيرة فقط.

وقال : إن ما تحقق من إجمالي العقود التمويلية المدعُومة منذ انطلاقته في 2017 يؤكد ثقة الأسر السعودية في برنامج "القرض المدعوم" وما يشتمل عليه من برامج ومبادرات مساندة كان لها دورا إيجابي في تحقيق تلك المنجزات التي جاءت وفق شراكات متعددة ومثمرة مع منظومة الإسكان والقطاع الخاص من الجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك إلى 70% نهاية 2030".

وأكد سعي الصندوق إلى تطوير برامجه وفق رغبات وتطلعات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكينهم من تملك المسكن الملائم.

يذكر أن القرض العقاري المدعوم يقدم قرضاً حسنا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية كما يوفر عـدد مـن الخيارات السكنية منها البناء الذاتي وشراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء عبر 18 جهة تمويلية معتمدة.