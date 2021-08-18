انتعاش قطاعات السفر والترفيه يقود أسهم أوروبا للارتفاع

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد بداية متقلبة للأسبوع إذ يوازن المستثمرون بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الإصابات بكوفيد 19 عالميا والمؤشرات على تعاف اقتصادي مطرد في القارة.

وبحسب "ويترز" صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة فيما تعافت أسهم السفر والترفيه من انخفاضات حادة سجلتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري مدفوعة بمخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المائة بدعم من ضعف الجنيه الإسترليني بعد بيانات كشفت أن التضخم البريطاني تراجع إلى هدف البنك المركزي عند 2 في المائة الشهر الماضي في تباطؤ حاد غير متوقع. واستقر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي. وقفز سهم ألكون السويسرية لصناعة الأجهزة الطبية 8.4 في المائة ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل.