سكني : 93 ألف أسرة استفادت من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء منذ بداية 2021

سجلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء "الوحدات الجاهزة" و "تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني 93 ألف أسرة منذُ بداية 2021 حتى نهاية يوليو منها 53,108 أسر استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية 2021 والتي تجاوزت 124 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي والوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء والأراضي) منها 97,822 أسرة سكنت منازلها حتى يوليو ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق "سكني".