التضخم البريطاني يتباطأ بوتيرة أشد من المتوقع .. بلغ 2% في يوليو

كشفت بيانات رسمية اليوم أن التضخم البريطاني اعتراه الفتور بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو حين تباطأ إلى 2 في المائة على أساس سنوي من 2.5 في المائة في يونيو، وفقا لـ"رويترز".
أخبار اقتصادية- عالمية
- صندوق المعاشات الياباني يسجل عائدا "تاريخيا" بـ 339 مليار دولار في 12 شهر
- ارتفاع أسعار الشحن البحري إلى مستويات قياسية.. عجز في السفن والحاويات الفارغة
- ملياردير هندي يخسر 13 مليار دولار في 4 أيام
- 5.4 تريليون دولار ادخار المستهلكين منذ بدء الجائحة.. تعادل 6 % من الناتج الإجمالي العالمي
- "بيتكوين" تهبط 8% مع اتجاهها إلى تكبد أكبر خسارة شهرية
- الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.6 مقابل الدولار
- فضيحة «سندات التونة».. شكاوى الدائنين تعيد قضية الملياري دولار إلى الواجهة
- العثور على منجم للعملات المشفرة في بريطانيا.. سرقة كهرباء لتعدين "بيتكوين"
- 400 مليار دولار خسائر أمريكا نتيجة المطالبات الزائفة لإعانات البطالة
- أمريكا.. أكبر ارتفاع في معدل التضخم منذ 2008
أضف تعليق