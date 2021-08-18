التضخم البريطاني يتباطأ بوتيرة أشد من المتوقع .. بلغ 2% في يوليو

كشفت بيانات رسمية اليوم أن التضخم البريطاني اعتراه الفتور بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو حين تباطأ إلى 2 في المائة على أساس سنوي من 2.5 في المائة في يونيو، وفقا لـ"رويترز".