انطلاق عجلة الاقتصاد البريطاني من جديد .. البطالة تتراجع ومعروض قياسي للوظائف

تستمر أرقام العمل في المملكة المتحدة بالتحسن بفضل الانتعاش الاقتصادي مع تراجع في معدل البطالة وعدد قياسي من الوظائف المعروضة وفقا للمكتب الوطني للإحصاءات أمس.وبحسب "الفرنسية"، أوضح المصدر أن سوق العمل بعدما عانت كثيرا خلال الجائحة، "تظهر مؤشرات انتعاش" منذ نهاية 2020.وواصل معدل البطالة تراجعه بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) ليصل إلى 4.7 في المائة بعدما ارتفع إلى 5.2 في المائة خلال الربع الأخير من 2020.وكان المعدل دون نسبة 4 في المائة قبل جائحة كوفيد - 19.وخلال تموز (يوليو) وحده ارتفع عدد الأجراء 128 ألفا ليصل إلى 28.9 مليون. لكنه لا يزال أقل بـ201 ألف مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة الصحية.تستفيد سوق العمالة من انطلاق عجلة الاقتصاد مجددا في الأشهر الأخيرة مع رفع القيود الصحية وإبقاء الحكومة على تدابيرها المتعلقة بالبطالة الجزئية التي تنتهي صلاحيتها في أيلول (سبتمبر).وقال ريشي سوناك وزير المالية في بيان "أدرك أن معوقات أخرى قد تظهر إلا أن الأرقام واعدة".وأضاف "عدد الأجراء أعلى من أي وقت مضى منذ آذار (مارس) 2020 وعدد الأشخاص الذين هم في بطالة جزئية هو الأدنى منذ اعتماد هذه الآلية".وتفيد أحدث البيانات المتوافرة في نهاية حزيران (يونيو) أن 540 ألف شركة تعتمد البطالة الجزئية التي استفاد منها 1.9 مليون شخص.وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة الصرف من العمل إلى 3.6 في المائة لكل ألف أجير بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) وهي مستويات شبيهة بتلك التي كانت سائدة قبل الجائحة وفق مكتب الإحصاءات.وقال جوناثان اثو خبير الإحصاءات في المكتب "ما من مؤشر يفيد أن عمليات الصرف ستبدأ بالارتفاع قبل وقف العمل بالبطالة الجزئية".ورأى عموما أن "أوساط العمل تستمر بالانتعاش بقوة بعدما عانت آثار الجائحة".وتوقع سامويل تومبز الخبير الاقتصادي لدى "بانثيون ماكروإيكونوميكس" أن يرتفع معدل البطالة مجددا إلى نسبة 5.2 في المائة في الربع الأخير من العام الحالي مع انتهاء العمل بنظام البطالة الجزئية.ويترافق انتعاش النشاط الاقتصادي في البلاد مع ارتفاع كبير في فرص العمل لتصل إلى 953 ألفا بين أيار (مايو) وتموز (يوليو) وفق مكتب الإحصاءات.ويقدر المصدر نفسه أن يكون العدد قد تجاوز المليون فرصة في تموز (يوليو) وحده.وقال يائيل سلفين الخبير الاقتصادي لدى "كاي بي أم جي" في المملكة المتحدة إن التغيرات التي فرضتها الجائحة مع ازدهار التجارة الإلكترونية "زادت الطلب في بعض المجالات مثل المتخصصين في الأنظمة المعلوماتية والنقل البري".وبحسب "رويترز"، كشفت بيانات ضريبية أمس أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد 182 ألفا في تموز (يوليو) مقارنة بحزيران (يونيو)، ليقترب من مستواه قبل الجائحة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.وتلقت سوق العمل البريطانية دفعة من دعم للوظائف سدد أجور 8.9 مليون وظيفة في ذروته في أيار (مايو) 2020، خلال أول إغلاق عام لكوفيد - 19.وقال سوناك "أعلم أنه لا تزال هناك عقبات في الطريق لكن البيانات مبشرة .. هناك الآن المزيد من الموظفين على قوائم الرواتب أكثر من أي وقت منذ آذار (مارس) 2020 وعدد الناس ضمن خطة الدعم هو الأقل منذ تدشينها".ومن المقرر الإنهاء التدريجي لخطة الدعم بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) ما قد يرفع عدد الوظائف المفقودة مجددا.لكن بنك إنجلترا المركزي قال هذا الشهر إن معدل البطالة بلغ الذروة بالفعل على الأرجح وإنه لم يعد يتوقع قفزة بعد نهاية خطة الدعم.