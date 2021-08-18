صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يقفز 47.3% في الربع الثالث

قالت الحكومة المصرية في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفز 47.3 بالمئة من يناير كانون الثاني إلى نهاية مارس آذار 2021 إلى 1.429 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البيان إن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية على مدار تلك الفترة، وهي الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021 في مصر، زادت 21.72 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.911 مليار دولا، وذلك بحسب رويترز.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار العام الماضي 970.5 مليون دولار.