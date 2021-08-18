أمريكا تعتزم تمديد إلزام الناس بوضع كمامات في وسائل النقل حتى 18 يناير

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم تمديد إلزام الركاب بوضع كمامات على الطائرات والقطارات والحافلات وفي المطارات ومحطات القطارات حتى 18 يناير كانون الثاني للتصدي لمخاطر كوفيد-19 المستمرة. وقالت المصادر المطلعة إنه تم إبلاغ شركات الطيران الأمريكية الكبرى بالتمديد المقرر خلال اتصال مع إدارة أمن النقل والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء. وتستمر الأوامر الحالية لإدارة أمن النقل بوضع كمامات حتى 13 سبتمبر أيلول.

وامتنعت إدارة النقل عن التعليق ولم يعلق مسؤولو المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها على الفور.