انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي

قال مصدران في السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وبحسب المصدرين، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات كل من الخام والبنزين هبطت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس آب في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 502 ألف برميل.

ولم يرد معهد البترول على طلب للتعقيب.