الاسترليني يهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع أمام الدولار مع ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة

هبطت العملة البريطانية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء مسجلة أسوأ يوم لها في شهر مع تضرر أسواق الأسهم العالمية من ضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.

وعانت الأسهم العالمية يوما ثانيا من الخسائر متضررة من بيانات اقتصادية صينية ضعيفة على غير المتوقع إلى جانب الاضطرابات في أفغانستان وعوامل أخرى تؤثر على الشهية للأصول العالية المخاطر.

وسجل الجنيه الاسترليني أقل مستوى له منذ 26 يوليو تموز مع هبوطه 0.8 بالمئة إلى 1.3734 دولار، وهي أسوأ خسارة ليوم واحد منذ 18 يونيو حزيران.

وتجاهلت السوق إلى حد كبير بيانات إيجابية بشأن الوظائف في المملكة المتحدة حيث يواصل الاقتصاد تعافيه.