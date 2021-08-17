صناعة التعدين تفشل في خفض معدلات الانبعاثات الكربونية المطلوبة

لم تحقق صناعة التعدين الهدف المنشود لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما يكفي للحد من ظاهرة الاحترار العالمي، حتى بعد تكثيف الجهود للمساعدة في مكافحة تغير المناخ. وحققت 11 فقط من 46 شركة من شركات المعادن والتعدين التي حللتها "بلومبرج إنتليجنس" أهداف خفض الكربون بما يطابق المستويات المطلوبة التي تستهدفها الأمم المتحدة، المتمثلة في الحد من الاحتباس الحراري إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وفقا لتقرير "بلومبرج إنتليجنس"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتضم المجموعة عمالقة عالميين مثل "أنجلو أمريكان بي إل سي" و "نيو ماونت كورب" أكبر منتج للذهب في العالم. وتتصدر مجموعة "فورتيسكيو ميتالز جروب" الأسترالية وشركة "بوليدين ايه بي" السويدية المجموعة في تحقيق المستهدف من الحد من الانبعاثات، مما يشير إلى استعداد أفضل للتحول إلى أسلوب عمل يتسبب في انبعاثات أقل من الكربون ويشير إلى أفضل مزيج من الأداء الحالي والمتوقع للحد من الانبعاثات، وفقا لتصنيف درجات الكربون في "بلومبرج إنتليجنس"