السفير القطري الجديد يصل إلى القاهرة

وصل إلى القاهرة بعد عصر اليوم السفير سالم مبارك آل شافي، سفير قطر الجديد لدى مصر قادما من الدوحة لتسلم مهام عمله الجديد بعد غياب أكثر من أربع سنوات عقب سحب سفيري مصر وقطر من الدوحة والقاهرة بعد أزمة الرباعي العربي مع قطر منتصف عام 2017.

وكان السفير حاتم النشار نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسم، وأعضاء السفارة القطرية لدى مصر في استقبال آل شافي بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة فور وصوله قادما من الدوحة.

وسيقدم السفير القطري الجديد لدى مصر أوراق اعتماده لكبار المسؤولين المصريين الأيام القادمة تمهيدا لبدء مهام عمله بشكل رسمي.

يذكر أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أصدر الخميس قبل الماضي، قرارا بتعيين سالم بن مبارك آل شافي، سفيرا فوق العادة في مصر، بعد قطيعة منذ منتصف عام 2017 ووفقا للألمانية تولى آل شافي عدة مناصب بالخارجية القطرية كان آخرها العمل سفيرا للدوحة لدى تركيا.

