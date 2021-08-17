مخزونات الشركات الأمريكية تسجل زيادة قوية في يونيو

قالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مخزونات الشركات ارتفعت 0.8 بالمئة في يونيو بعد زيادة بلغت 0.6 بالمائة في مايو على الرغم من نقص في المواد الخام.

ومخزونات الشركات مكون رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصاد في العالم. وجاءت الزيادة في يونيو ،وفقا لـ"رويترز" ، متماشية مع توقعات خبراء اقتصاديين.

وعلى أساس سنوي زادت المخزونات 6.6 بالمائة في يونيو .

وارتفعت المخزونات لدى شركات التجزئة 0.3 بالمائة بعد هبوط بلغ 0.9 بالمائة في مايو ، في حين زادت المخزونات لدى شركات الجملة 1.1 بالمائة.

