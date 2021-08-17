توزان الأسعار في موسم عنيزة للتمور .. والسكري يتصدر المبيعات

سجّلت ساحة المزاد في المدينة الغذائية - شرق عنيزة - مقر فعاليات موسم عنيزة للتمور، الذي تنظمة غرفة عنيزة بالتعاون مع بلدية المحافظة , استقراراً في أسعار التمور على مختلف أنواعها، ويرجع ذلك إلى وفرة العروض.

واللافت أن بعض الأنواع وخاصة السكري الفاخر درجة أولى هو الأكثر طلباً، وحافظ على أسعار ثابتة مَيّزته في الأعوام الخمسة الأخيرة، كما انعكست الأسعار المعتدلة بالنفع على الشباب الذين يمارسون مبيعات التجزئة، إذ إن الأسعار باتت في متناول الجميع، وهذا ما سهل حركة البيع، سيما وأن الغالبية منهم يقوم بييع التمور في ساحة المزاد، فيما يفضل البقية نقل تمورهم إلى جادة التمور للبيع من خلال اكشاك مبيعات التجزئة، التي وفرتها الغرفة للرواد من الشباب والشابات وتشهد نشاطاً لافتاً في الفترة المسائية.