النفط يتراجع بسبب المخاوف حيال إصابات كورونا.. "برنت" عند 69 دولارا

تراجعت أسعار النفط اليوم، متخلية عن مكاسب مبكرة إذ رجحت كفة المخاوف من تباطؤ الطلب على الخام في ظل تنامي الإصابات بسلالة دلتا أمام توقعات بألا يعزز كبار منتجي النفط الإمدادات قريبا.

وتراجع خام برنت 51 سنتا ما يعادل 0.7 في المائة إلى 69 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ 69.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنتا ما يعادل 0.8 في المائة إلى 66.77 دولار للبرميل بعدما سجل 67.66 دولار في وقت سابق.

من المقرر أن تمدد اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى بينما توقعت السلطات في أستراليا اليوم زيادة كبيرة في الإصابات في سيدني رغم الإغلاق الطويل.

وأمس الاثنين، تراجع برنت 1.5 في المائة والخام الأمريكي 1.7 في المائة.