أسهم أوروبا تسجل أقل مستوى في أسبوع جراء مخاوف الفيروس

تراجعت أسهم أوروبا لأقل مستوى في أسبوع اليوم إذ أثار تزايد الإصابات بكوفيد في آسيا ومناطق أخرى مخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. و فقد مؤشر ستوكس 0.5% الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش ليسجل هبوطا لليوم الثاني على التوالي بعدما حقق أطول موجة صعود فيما يزيد عن عقد بحسب "رويترز".

ورغم مواصلة اقتصادات أوروبية التعافي من التراجع الناجم عن الجائحة إلا أن تشديد الصين الرقابة على قطاع الإنترنت وإجراءات العزل العام في نيوزيلندا والقيود على الحركة في عدد من دول آسيا يثير قلق المستثمرين. ونزل سهم شركة التكنولوجيا الهولندية بروسوس التي تملك حصة في عملاق التكنولوجيا الصينية تينسنت 4.2%.

وقادت القطاعات التي تتأثر بالدورة الاقتصادية مثل النفط والغاز والسفر والترفيه وشركات صناعة السيارات والبنوك الخسائر المبكرة. وقفز سهم شركة التعدين بي اتش بي المدرجة في لندن 8.6% بعدما أعلنت عن أفضل أرباح سنوية في نحو عقد وقالت إنها ستبيع أصول بترولية إلى وودسايد بتروليوم.