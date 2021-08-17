"نيكي" يهبط لليوم الرابع ومخاوف الفيروس تطغى على نتائج مبشرة

تراجع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم نتيجة مخاوف بشأن سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا والتي غطت على التفاؤل حيال نتائج مبشرة للشركات.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.36 في المائة إلى 27424.47 نقطة ليمحو مكاسبه السابقة التي بلغت 0.52 في المائة عقب نتائج مالية قوية من شركات ذات ثقل كبير مثل طوكيو إلكترون.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 في المائة إلى 1915.63 نقطة وكان قد كسب سابقا ما يصل إلى 0.56 في المائة.

وتكافح اليابان لاحتواء موجة خامسة من إصابات كوفيد-19. ومن المقرر أن تمدد الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى حسبما ذكرت اليوم محطة إن.إتش.كيه.

وأعلنت طوكيو اليوم عن 2962 إصابة يومية جديدة اليوم وكانت قد سجلت رقما قياسيا يوم الجمعة عند 5773 حالة.

وبحسب "رويترز"، تراجع سهم طوكيو إلكترون 0.73 في المائة متخليا عن مكاسب سابقة بلغت ثلاثة في المائة رغم تعديل توقعات الأرباح صعودا.

وكان السفر الجوي الأسوأ أداء على مؤشر فرعي لتوبكس وهبط 2.34 في المائة.

وفقد قطاع الخدمات 0.49 في المائة بعد مكاسب 0.62 في المائة وتراجع قطاع التجزئة 0.30 في المائة متخليا عن مكاسب سابقة بلغت 0.49 في المائة.

وقادت شركات الشحن البحري القطاعات الست التي صعدت من بين 33 قطاعا فرعيا وارتفعت 1.62 في المائة. وتصدر سهم كاواساكي كيسن نيكي بقفزة 3.51 في المائة.