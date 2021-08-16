ديون برشلونة تخطت 1.5 مليار دولار

فتح خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة النار مجددا على سلفه جوسيب ماريا بارتوميو، كاشفا عن ارتفاع ديون النادي الكتالوني إلى مليار و350 مليون يورو (مليار و590 مليون دولار).

وجرى الكشف عن الصعوبات المالية الكبيرة التي يعاني منها النادي في يناير الماضي عندما تم الإعلان عن أن الديون الإجمالية للنادي تتخطى حاجز المليار و100 مليون يورو.

وأدت الأزمة المالية في برشلونة إلى رحيل الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل مفاجئ في صفقة انتقال حر في الوقت الذي اقترب فيه سيرخي روبرتو وخوردي البا وسيرخيو بوسكيتس من السير على نفس النهج.

وتحدث لابورتا في مؤتمر صحفي اليوم عن سوء الإدارة إبان عهد مجلس الإدارة السابق في برشلونة، كما تطرق لحجم الديون التي يعاني منها الفريق بالإضافة إلى تطرقه لقضايا أخرى شائكة.

وقال لابورتا: "عندما تولينا المسؤولية طلبنا قرضا قصير الأجل بقيمة 80 مليون يورو من جولدمان ساكس لأننا لم نكن لنتمكن من دفع رواتب اللاعبين والموظفين".

وأضاف: "المجلس السابق استلم 79 مليون يورو بشكل مسبق، وهي نسبة 50% من حقوق البث التليفزيوني للدوري الإسباني وفرضت عليه البنوك فائدة بنسبة 9%".

ووفقا للألمانية أشار إلى أن خفض الأجور من قبل المجلس السابق لم يكن حقيقيا، وجدنا هذه الملايين في هيئة مكافأت مختلفة ومتغيرات تضمنتها العقود الجديدة". وتابع: "وجدنا مدفوعات غير متناسبة لوسطاء، ليسوا وكلاء، صفقة شراء تكلفت 40 مليون يورو، وعمولة شراء بقيمة 8 ملايين يورو وعمولة بيع بقيمة مليوني يورو".

وأوضح: "كما تم دفع ثمانية ملايين يورو لشخص لاكتشاف لاعبين في أمريكا الجنوبية".

