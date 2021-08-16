الحكومة الألمانية تحول أسهم لوفتهانزا الأولى إلى نقد

عقب نحو 14 شهرا من شراء أسهم في مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران في محاولة لإنقاذ المجموعة من الإفلاس خلال أسوأ المراحل في جائحة كورونا، تنفصل الحكومة الألمانية عن حزمتها الأولى من أسهمها في المجموعة.

ويعتزم صندوق الاستقرار الاقتصادي (WSF) خفض حصته بنسبة تتراوح بين 15 و 25% في الأسابيع المقبلة، كما أعلن في برلين اليوم الاثنين. ويعني هذا أنه سيُطرح في السوق ما يصل إلى 29.9 مليون سهم من أسهم لوفتهانزا التي استحوذت عليها الحكومة الألمانية قبل حوالي عام بقيمة اسمية 2.52 يورو للسهم، من أجل استقرار شركة الطيران الألمانية بعد أن توقف الناس عن التنقل الجوي وسط أزمة فيروس كورونا، بحسب "الألمانية".

ويُجرى حاليا تداول أسهم لوفتهانزا بأكثر من 9 يورو في البورصات، ما يعني أن برلين يمكن أن تحقق عائدا كبيرا من استثماراتها. وتبلغ قيمة ربع الحزمة المعروضة للبيع حاليا حوالي 270 مليون يورو.

وكانت المشاركة المباشرة للحكومة الألمانية في الشركة تصل إلى 20% من إجمالي أسهمها، وبقيمة اسمية يبلغ إجماليها 300 مليون يورو، وكان ذلك الجزء الأصغر من مساعدة الدولة الألمانية للمجموعة والتي بلغت نحو 6 مليارات يورو.

ويضاف إلى ذلك قرض البنك الاستثماري المملوك للدولة "كيه إف دابليو"، والذي تم سداده بالفعل، بالإضافة إلى مساعدات حكومية من النمسا وسويسرا وبلجيكا، بحيث أصبح لدى لوفتهانزا في النهاية 9 مليارات يورو تحت تصرفها.