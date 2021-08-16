الشمول الاقتصادي والخلاص من الفقر «2 من 2»

يبدو أن لحزمة التدخلات متعددة القطاعات والمنسقة تأثيرا أكبر نسبيا في الدخل، والأصول، والمدخرات من التدخلات المنفردة. ورغم أن التدخلات الفردية يمكن أن يكون لها تأثير، فإن تدخلا واحدا كالتحويلات النقدية، وتحويل الأصول، أو المنح التي تقدمها الشركات، والتدريب، أو الحصول على التمويل لا يساعد بالضرورة أولئك الذين يواجهون عديدا من القيود، أو قد يساعد بقدر محدود.ويتجلى هذا في كثير من البرامج التي تقودها جهات غير حكومية، بيد أن هناك حاجة إلى عمل المزيد من أجل تحديد أولا المساهمات الهامشية للتدخلات الأساسية في التأثير عموما، ثانيا دور التوقيت، والتسلسل، والتنسيق في تعظيم أثر حزمة التدخلات المجمعة، وثالثا المدلولات المرتبطة بملاءمة التكلفة، ولا سيما بالنسبة للبرامج التي تقودها الحكومات.أظهر عديد من البرامج التي تقودها الحكومات تأثيرا إيجابيا في الدخل وحيازة الأصول والمدخرات والاستهلاك. ومن بين تلك البرامج التي تسجل نتائج منتقاة، تشير الأغلبية إلى حدوث تأثير إيجابي في الأصول "67 في المائة"، والمدخرات "100 في المائة"، والوظائف وتنويع مصادر الدخل "75 في المائة"، والدخل والاستهلاك "أكثر من 50 في المائة".كما أظهرت البرامج التي تقودها الحكومات تأثيرا مستداما، حتى مع توسيع البرامج لنطاقها الوظيفي ومظلتها "على سبيل المثال، برنامج الشمول المالي JEEVika الذي تنفذه الهند في مقاطعة بيهار، وبرنامج Haku Wiñay هاكو ويناي في بيرو" وفي المناطق المعرضة للصدمات "مثل برامج شبكات الأمان الاجتماعي المعززة وأكثر في منطقة الساحل".ومع هذا، فإن اتساع نطاق الشواهد بشأن البرامج التي تقودها الحكومات وعمقها محدود مقارنة بتلك المتعلقة بالبرامج غير الحكومية. وتذهب التقديرات إلى أن الشواهد على برامج الشمول الاقتصادي مرشحة للزيادة بدرجة كبيرة خلال الأعوام المقبلة.وستبرز الموجة المقبلة من الشواهد للبرامج التي تقودها الحكومات - ربع البرامج التي تمت دراستها في الاستطلاع العام للشراكة من أجل الشمول الاقتصادي عام 2020 ستقيم التأثير في نطاق واسع. ومن المتوقع أيضا فهم القضايا التشغيلية بصورة أعمق، مثل تجميع وتنسيق التدخلات والإخفاقات الأساسية للسوق، انظر برامج البحث ذات الصلة في تقارير الابتكارات من أجل سياسات العمل، ولجنة التقدم الريفي في بنجلادش، وبرنامج البنك الدولي في منطقة الساحل.في دعمها لهذا التحرك نحو البرامج المستندة إلى الشواهد، تعمل الشراكة من أجل الشمول الاقتصادي على تكثيف أنشطتها المتعلقة بالابتكار والتعلم لدعم عملية إيجاد ومعالجة وتطبيق الشواهد بشأن برامج الشمول الاقتصادي. وسيساعد هذا الحكومات، والفرق القطرية التابعة للبنك الدولي، ومجتمع الممارسات الأوسع نطاقا على تفعيل برامج الشمول الاقتصادي على نطاق واسع لمصلحة فئات السكان الأشد فقرا في العالم.