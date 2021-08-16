السياسات الإنتاجية لتحقيق عوائد استثمارية «1من 2»

إنتاج واستهلاك قدر أكبر من السلع والخدمات مقابل حجم العمل ذاته يبدو أمرا رائعا وكأنه ضرب من الخيال. والواقع أنه ممكن تماما. فزيادة الإنتاجية هي عنصر أساسي من العناصر المساهمة في رفع النمو الاقتصادي وزيادة الدخول. والأمر كله يتلخص في كيفية جعل العمالة أكثر إنتاجية. وبالنسبة لكثير منا، غيرت جائحة كوفيد - 19 طريقتنا في العمل والإنفاق. والسؤال هو كيف ستؤثر هذه التغيرات في إنتاجيتنا، سواء الآن أو لاحقا في المستقبل؟.وبينما يصعب التنبؤ بالإنتاجية طويلة المدى، ولا سيما في البيئة الحالية، فإن هناك قناتين أساسيتين قد تؤثر الجائحة من خلالهما في الإنتاجية: التحول الرقمي المتسارع، وإعادة توزيع العمالة ورأس المال "كالآلات والتكنولوجيات الرقمية" بين مختلف الشركات والصناعات. وتبحث مذكرتنا الصادرة أخيرا في كيفية عمل كل هذه العناصر.وحول دفعة للإنتاجية فقد أدت الجائحة إلى تسارع التحول نحو الرقمنة والأتمتة، بما في ذلك عن طريق التجارة الإلكترونية والعمل من بعد وهي اتجاهات لا يبدو أن التراجع عنها أمر مرجح.ومن المرجح أن تؤثر هذه التغيرات في الإنتاجية. فالاستثمارات التي تم توجيهها أخيرا إلى الأدوات الرقمية التي تراوح بين عقد المؤتمرات عبر الفيديو وتطبيقات التشارك في الملفات، والطائرات دون طيار وتكنولوجيات التنقيب في البيانات يمكن أن تجعلنا أكثر كفاءة في أداء عملنا. وبالنسبة لعينة من 15 بلدا على مدار الفترة 1995 - 2016، هناك علاقة ارتباط بين حدوث ارتفاع بنسبة 10 في المائة في استثمار رأس المال غير الملموس "وهو الاستثمار الذي تندرج تحته الأصول على غرار التكنولوجيات الرقمية في الإحصاءات القومية" وبين ارتفاع إنتاجية العمالة بنسبة 4,5 في المائة تقريبا، الأمر الذي يرجح أن يكون انعكاسا لدور رأس المال غير الملموس في تحسين الكفاءة والقدرات.ومقارنة بذلك، يرتبط تعزيز رأس المال الملموس كالمباني والآلات بارتفاع طفيف في الإنتاجية. ومع انحسار جائحة كوفيد - 19، قد تترتب على ذلك إنتاجية أعلى للشركات التي استثمرت في الأصول غير الملموسة، كالتكنولوجيات الرقمية وبراءات الاختراع.غير أنه لا يرجح لهذه المكتسبات أن تتحقق للجميع على قدم المساواة. فالاستثمار في الأصول غير الملموسة حساس تجاه أوضاع الائتمان، وبالتالي قد يتباطأ الاستثمار في هذه الأصول إذا ضاقت الأوضاع المالية أو ساءت الميزانيات العمومية للشركات من جراء الأزمة. وهذه التطورات، إلى جانب ما حققه كثير من الشركات الكبيرة المهيمنة خاصة في قطاعات الخدمات الرقمية من أداء أفضل مقارنة بالشركات الأخرى أثناء الأزمة، يمكن أن تسهم في تصاعد القوة السوقية لهذه الشركات، ما يمكن أن يخنق الابتكار مع مرور الوقت.إضافة إلى ذلك، فإن بعض الوظائف المعرضة للتحول إلى التشغيل الآلي قد لا تعود أبدا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوظائف وفترات البطالة المطولة واضطرار العاملين إلى البحث عن عمل في قطاعات مختلفة قد لا تناسبها المهارات التي يمتلكونها. وسيكون هذا هو الوجه الآخر الأكثر قتامة في عملة مكاسب الإنتاجية من خلال مزيد من التحول الرقمي... يتبع.