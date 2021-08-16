ارتفاع جماعي للبورصات الخليجية .. مؤشر دبي يعكس الاتجاه النزولي بعد قفزة «أمانات»

ارتفعت البورصات الخليجية بشكل جماعي عند الإغلاق أمس، بفضل مكاسب أسهم الشركات المالية، بينما صعدت السوق المصرية بدعم البنك التجاري الدولي.وبحسب "رويترز"، عكست بورصة دبي الاتجاه النزولي لتغلق على مكسب 0.1 في المائة إلى 2816 نقطة بفضل قفزة 5.5 في المائة لـ"أمانات القابضة" بعدما حققت شركة الاستثمار المباشر ربحا صافيا 203.8 مليون درهم (55.49 مليون دولار) مقارنة بخسارة 5.2 مليون درهم قبل عام.وصعد سهم "داماك العقارية" 0.8 في المائة بعد أن قلصت الشركة خسائرها في الربع الثاني. ولكن كبح مكاسب المؤشر هبوط سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" 3.1 في المائة.وفي الأسبوع الماضي أعلنت الشركة أنها منيت بخسارة صافية 135.1 مليون درهم في الربع الثاني مقابل 142.4 مليون درهم قبل عام.وفي أبوظبي كسب المؤشر 0.1 في المائة إلى 7602 نقطة بفضل صعود أكبر بنوك البلاد بنك أبوظبي الأول 0.4 في المائة.وصعد سهم أبوظبي التجاري 0.41 في المائة، و"ألفا ظبي القابضة" 0.74 في المائة، و"دانة غاز" 1.58 في المائة، و"رأس الخيمة العقارية" 0.87 في المائة، و"العالمية القابضة" 0.07 في المائة.وصعد المؤشر القطري 0.1 في المائة إلى 10933 نقطة وارتفع سهم البنك التجاري 1.4 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1636 نقطة. وزاد مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 4019 نقطة. وارتفع مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 7220 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة إلى 11023 نقطة، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 3.1 المائة.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها أربعة مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 719.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.3 مليار جنيه.