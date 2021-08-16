الأسهم السعودية تصعد 27 نقطة في تعاملات حذرة .. والسيولة الأدنى منذ 3 أشهر

ارتفعت الأسهم السعودية 27 نقطة بنحو 0.25 في المائة لتغلق عند 11351 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.14 في المائة ليغلق عند 1533 نقطة، وجاء الارتفاع على الرغم من تباين أداء الأسهم والقطاعات. ونجحت السوق في تحقيق مستوى مرتفع جديد لأول مرة منذ كانون الثاني (يناير) 2008، والإغلاق عند مستوى المقاومة 11350 نقطة. لم يقابل الارتفاع تحسن في نشاط السوق، حيث تراجعت السيولة إلى 6.4 مليار ريال كأدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر، ما يظهر حذر متعاملين من النشاط في السوق عند المستويات السعرية الحالية. وتتطلع السوق إلى معطيات جديدة ومحفزات لتعزيز الأداء والحفاظ على المستويات الحالية، حيث إن استطاعت التماسك واستعادة النشاط ستصبح مستويات 11500 نقطة قريبة للوصول، بينما الدعم عند 11060 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11314 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11295 نقطة فاقدا 0.26 في المائة، بينما الأعلى عند 11354 نقطة رابحا 0.26 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11351 نقطة رابحا 27 نقطة بنحو 0.25 في المائة. وتراجعت السيولة 19 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى 6.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 20 في المائة بنحو 41 مليون سهم لتصل إلى 165 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 13 في المائة بنحو 43 ألف صفقة لتصل إلى 277 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع 11 قطاعا مقابل تراجع البقية، وتصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 2.6 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 2 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 1.6 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.2 في المائة، يليه "النقل" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 1.1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بتداولات 1.4 مليار ريال، يليه "الطاقة" بنحو 10 في المائة بتداولات 641 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 9 في المائة بتداولات 603 ملايين ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عطاء" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 72.20 ريال، يليه سهم "المصافي" بنحو 7.4 في المائة ليغلق عند 173 ريالا، وحل ثالثا سهم "تكافل الراجحي" بنحو 5.6 في المائة ليغلق عند 104 ريالات. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الكيميائية" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 41.35 ريال، يليه سهم "الخدمات الأرضية" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 34.35 ريال، وحل ثالثا سهم "الحمادي" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 40.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "المصافي" بقيمة 318 مليون ريال، يليه سهم "أرامكو" بقيمة 238 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 178 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية