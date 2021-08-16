ارتفاع التضخم 0.4 % خلال يوليو .. أدنى نمو سنوي منذ ديسمبر 2019

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال تموز (يوليو) الماضي 0.4 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

والتضخم في تموز (يوليو) يقل عن الشهر السابق حزيران (يونيو) البالغ 6.2 في المائة ويعود ذلك إلى تلاشي تأثير تعديل نسبة ضريبة القيمة المضافة على معدلاته.

وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيس من أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا في المؤشر، 7.8 في المائة، ثم الأغذية والمشروبات 1.2 في المائة وهو ثاني الأقسام وزنا في المؤشر.

على الجانب الآخر، انخفض قسم التعليم 7.8 في المائة وعلى أساس سنوي، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 3.6 في المائة وهو أكثر الأقسام وزنا في حساب المؤشر، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 4.5 في المائة، الذي سجل أكبر معدل انخفاض منذ كانون الأول (ديسمبر) 2019.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن معدل التضخم في تموز (يوليو) الماضي والبالغ 0.4 في المائة يعد أدنى معدل ارتفاع منذ كانون الأول (ديسمبر) 2019.

والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ19 على التوالي، حيث سجل أول ارتفاعاته في كانون الثاني (يناير) 2020، والتي بلغت حينها 0.7 في المائة على أساس سنوي.

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار الشهر الماضي 0.2 في المائة عن يونيو 2021، ليواصل ارتفاعه وللشهر الرابع على التوالي.

وخلال العام الماضي 2020، ارتفع التضخم 3.4 في المائة، وهو أقل من التوقعات الحكومية عند 3.7 في المائة، وكانت وثيقة الموازنة السعودية لعام 2021 توقعت ارتفاع التضخم 3.7 في المائة في 2020، و2.9 في المائة 2021، و2 في المائة لعامي 2022 و2023.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم بوزن 25.5 في المائة، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8 في المائة، ثم "النقل" بـ13 في المائة، و"السلع والخدمات الشخصية المتنوعة" بـ 12.6 في المائة، ثم "التأثيث المنزلي" بوزن 6.7 في المائة.

وبحسب المدن، فإن معدل التضخم في العاصمة الرياض قد ارتفع 0.81 في المائة في تموز (يوليو) الماضي على أساس سنوي، بينما بلغ ارتفاع التضخم في كل من مكة المكرمة والدمام بنحو 1.6 و0.3 في المائة على الترتيب، بينما انخفض التضخم في جدة بنحو 2.1 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية