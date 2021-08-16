أزمة المحروقات في لبنان .. انفجار خزان كارثة جديدة على وقع عمليات التخزين والتهريب

يربط مراقبون أزمة المحروقات في لبنان بعاملين رئيسين هما مبادرة تجار وأصحاب المحطات إلى تخزين الوقود بانتظار رفع الأسعار، وتزايد عمليات التهريب إلى سورية المجاورة.

وتفاقمت الأزمة أكثر مع إعلان مصرف لبنان الأربعاء الماضي بدء فتح اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليا رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.

وأحدث الإعلان هلعا بين الناس، إذ إن كل شيء مرتبط بالمحروقات، ورفع الدعم يعني احتمال ارتفاع الأسعار بشكل خيالي، ما دفع البعض إلى تخزين المادة إذا كانوا يملكونها، أو شرائها من تجار السوق السوداء الذين يبيعونها بأسعار باهظة.

وأمام الفوضى المخيمة خلال اليومين الماضيين، تدخل الجيش اللبناني لفتح محطات الوقود المغلقة ومصادرة المحروقات المخزنة، وبينها الخزان الذي انفجر أمس شمال لبنان، وأدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة نحو 80 آخرين بجروح أثناء تجمع العشرات حول الخزان للحصول على القليل من البنزين في دولة تشهد أزمة محروقات حادة.

وبحسب "الفرنسية"، أدت هذه الكارثة الجديدة، التي حلت على دولة تعاني منذ عامين انهيارا اقتصاديا متسارعا، إلى اشتداد الضغط على المستشفيات المرهقة أساسا، ما تطلب إجلاء جرحى عدة إلى دول أخرى.

وأثار الانفجار غضبا كبيرا في عكار، وعمد شبان إلى إحراق منزل يعتقد أنه يعود إلى صاحب الأرض التي كان يوجد فيها خزان الوقود وقيل إنه يعمل في التهريب.

وبسبب أزمة المحروقات وغياب الصيانة والبنى التحتية، تراجعت تدريجيا خلال الأشهر الماضية قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يوميا.

ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء، ما اضطرها أيضا إلى التقنين ورفع تعريفتها بشكل كبير جراء شراء المازوت من السوق السوداء.

وجراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، بات 78 في المائة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

ويحمل لبنانيون الطبقة الحاكمة مسؤولية الانهيار الاقتصادي وما مر عليهم خلال العامين الماضيين من أزمات، على رأسها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) 2020، الذي تبين أنه ناتج عن احتراق كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم مخزنة لسبعة أعوام في المرفأ بعلم مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين عديدين، إلا أنهم لم يحركوا ساكنا.