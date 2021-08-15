"زووم" : خاصية جديدة تحافظ على تركيز التلاميذ أثناء تلقي الدروس عن بعد

أضافت شركة تطبيق مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت زووم مجموعة خواص جديدة لتحسين الأداء أبرزها خاصية جديدة باسم "وضع التركيز" أو "فوكس مود" وتساعد في المحافظة على تركيز التلاميذ أثناء تلقي الدروس عبر الإنترنت، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

وأشار "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن مجموعة الخصائص الجديدة تركز بشكل أساسي على تسهيل عملية تلقي الدروس عبر الإنترنت.

وتعمل "فوكس مود" كفلتر بالنسبة للتلاميذ في أي درس عبر الإنترنت. ويمكن للمدرس من خلال الخاصية الجديدة رؤية جميع الطلاب في حين لا يمكن للطلاب رؤية زملائهم المشاركين في الدرس. وتقول "زووم" إن هذه الطريقة تساعد على التركيز بصورة أكبر مع شرح المعلم للدرس وتقليل تركيزهم على زملائهم أو على مظهرهم.

وأشار "سي نت" إلى أن هذه الخصائص الجديدة تأتي مع اقتراب العام الدراسي الجديد في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد نتيجة انتشار السلالة المتحورة دلتا الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى استمرار الاعتماد على التدريس عبر الإنترنت سواء كليا أو جزئيا.