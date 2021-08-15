شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين تتضاعف بنسبة 94 % من يناير إلى يوليو

ارتفعت شحنات هواتف الجيل الخامس في الصين بنسبة 94.3% على أساس سنوي لتصل إلى 151 مليون وحدة في الأشهر الـ 7 الأولى من 2021 حسبما أظهرت بيانات من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونقلت (شينخوا) عن الأكاديمية وهي معهد للأبحاث تابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القول إن هذا الحجم مثل 74.3% من إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في البلاد خلال هذه الفترة.

وخلال الفترة من يناير إلى يوليو حافظ إجمالي شحنات الهواتف المحمولة في الصين على نمو سريع حيث ارتفع بـ 15.6% على أساس سنوي إلى 203 ملايين وحدة. وفي يوليو وحده وصلت شحنات الهواتف المحمولة في السوق الصينية إلى 28.68 مليون وحدة بزيادة 28.6% على أساس سنوي. وعلى أساس شهري ارتفع حجم شحنات يوليو بـ 11.7%. وخلال هذه الفترة واصلت العلامات التجارية المحلية الهيمنة على شحنات الهواتف المحمولة حيث بلغت 181 مليون وحدة ومثلت 89.4% من إجمالي الشحنات.