بـ 116 مليون مشترك .. "ديزني بلس" تقترب من منافسة "نتفليكس"

أعلنت مجموعة الإعلام والترفيه الأمريكية ديزني وصول عدد مستخدمي منصة بث الأفلام حتى يوليو إلى 116 مليون وهو ما يزيد عن ضعف عدد المشتركين في نفس التوقيت من 2020 ما يعني انضمام 12.4 مليون مشترك منذ بداية 2021 في الوقت الذي بدأت فيه بث حلقات جديدة من أعمالها الشهيرة مثل ذا فالكون ووينتر سولجير.

وأشار "سي نت دوت كوم" إلى أن "نتفليكس" المنافسة وهي أكبر منصة لبث الفيديو في العالم وصلت إلى رقم 209 ملايين مشترك في مختلف أنحاء العالم بعد أكثر من 10 سنوات من انطلاقها في حين ديزني بلس وصلت إلى 116 مليون مشترك خلال أقل من عامين.

كما أشارت ديزني إلى أن خدمة بث الفيديو التابعة لها هولو تضم حاليا 42.8 مليون مشترك في حين ارتفع عدد مشتركي خدمة إسبن بلس إلى 14.9 مليون مشترك. وتتوقع ديزني وصول إجمالي عدد مشتركي ديزني بلس بحلول أواخر 2024 إلى ما بين 230 مليون و 260 مليون مشترك على مستوى العالم.

في الوقت نفسه فإن قاعدة مشتركي ديزني بلس تتفاوت من منطقة إلى أخرى في العالم. ففي أوروبا والهند يتم تسويق ديزني بلس ضمن مجموعة أوسع من خدمات البث عبر الإنترنت. وفي دول مثل الهند يمثل سعر الاشتراك في ديزني بلس جزءا قليلا للغاية من تكلفة الاشتراك في الأسواق الأخرى بالعالم.