لقطاع أكثر شفافية وتنافسية .. إطلاق مبادرة تقييم المقاولين

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين أحد مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وتمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرصا للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.

وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.

وكانت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين قد بدأت عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية التي تتيح لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد عبر 6 معايير هي الجودة والجدول الزمني البيئة والصحة والسلامة والقيمة والتواصل وسرعة الاستجابة والالتزام بالمواد المتفق عليها.

وتطمح الهيئة السعودية للمقاولين بتمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءا من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة.