كورونا يقلص الأوراق النقدية التالفة في كوريا .. 890 مليون دولار خلال النصف الأول

انخفض كل من الحجم والقيمة الاسمية للأوراق النقدية التالفة الموجودة في كوريا الجنوبية في النصف الأول من هذا العام، حيث قل استخدام المواطنين للنقود الورقية وسط توجه الاستهلاك بدون مخالطة، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال البنك المركزي الكوري الجنوبي "إنه في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، بلغت القيمة الاسمية للأوراق النقدية التالفة التي تخلص منها البنك 1.03 تريليون وون "890 مليون دولار"، مقارنة بـ2.69 تريليون وون للفترة نفسها من العام الماضي"، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأكد البنك أن حجم الأوراق النقدية التالفة انخفض أيضا بنسبة 36 في المائة إلى 178 مليون ورقة نقدية في النصف الأول. وبلغت القيمة الاسمية الإجمالية للنقود التالفة 4.6 مليار وون فقط.

وتم التخلص من 798.6 مليار وون من الأوراق النقدية من فئة عشرة آلاف وون في فترة الأشهر الستة، و97.7 مليار وون من الأوراق النقدية من فئة 50 ألف وون.

على صعيد آخر، بمستوردات النفط الكورية، أظهرت بيانات مبدئية من هيئة الجمارك الكورية أمس أن كوريا الجنوبية لم تستورد أي كميات من النفط الخام الإيراني في تموز (يوليو) الماضي ولا قبل عام.

وبحسب "رويترز"، أشارت البيانات أيضا إلى أن كوريا الجنوبية خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استوردت في المجمل 10.7 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي مقابل 11.6 مليون طن قبل عام.

وتنشر شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية في وقت لاحق من الشهر الجاري البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام. وتعد بيانات شركة النفط الوطنية الكورية معيار واردات كوريا الجنوبية من النفط.