رفع دعم المحروقات نقطة ساخنة جديدة في أزمة لبنان المالية الطاحنة

أكد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان أمس، أن إعادة دعم استيراد الوقود لا يمكن أن تحصل ما لم يشرع البرلمان قانونا يسمح باستخدام الاحتياطي الإلزامي، الذي قدر قيمته بـ14 مليار دولار، بعد نضوب العملة الصعبة.

ويمثل رفع الدعم عن المحروقات نقطة ساخنة جديدة في أزمة مالية طاحنة أفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها في أقل من عامين، وأوقعت أكثر من نصف سكان البلاد في براثن الفقر.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ويعاني منذ أسابيع طويلة نقصا في المحروقات ينعكس سلبا على قدرة المرافق العامة والمؤسسات الخاصة وحتى المستشفيات على تقديم خدماتها.

وأعلن مصرف لبنان منذ الخميس بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة، وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز 20 ألفا، بينما السعر الرسمي مثبت على 1705 ليرات.

وأثار القرار غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجا، باعتبار أن من شأن قرار سلامة أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300 في المائة، وفقا لـ"الفرنسية".

وطالب مستوردو النفط بتوضيح، قائلين "إنه لا يمكنهم الاستيراد بأسعار السوق والبيع بأسعار مدعمة لا تمثل إلا جزءا بسيطا من قيمة العملة الحقيقية. وبلغت أزمة الوقود مرحلة بالغة السوء مع اضطرار المستشفيات والمخابز وكثير من الأنشطة التجارية إلى تقليص أعمالها أو حتى الإغلاق التام. ويقول البنك المركزي "إنه لا يمكنه السحب من الاحتياطي الإلزامي بالعملة الأجنبية إلا بتشريع".

وقال سلامة في تصريحات إذاعية أمس، "لن أتراجع عن رفع الدعم عن المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياطي الإلزامي"، بعدما استنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي، على وقع فقدان الليرة أكثر من 90 في المائة من قيمتها.

وقدر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بـ14 مليار دولار، إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية، وكان احتياطي الدولار يتجاوز 30 مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ 2019.

وشدد على أنه "إذا تعدى استعمال الاحتياطي الإلزامي أو التوظيفات الإلزامية لدى البنك المركزي الخط الأحمر تكون مخالفة للقانون"، لافتا إلى أن "المصرف اليوم مجبر على وقف تمويل هذه الاعتمادات وإعطاء بديل".

وأكد سلامة ردا على انتقادات سياسية طالت قرار رفع الدعم أن "جميع المعنيين كانوا يعلمون بالقرار"، داعيا إياهم بدل القيام بهذه المسرحية إلى تشريع قانون يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي".

وتنتقد جهات سياسية بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها سلامة الموجود في منصبه منذ 1993، باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه قائلا "إن المصرف المركزي مول الدولة، لكنه لم يصرف الأموال".

وأوضح سلامة أن لا أحد يدير الدولة، وذلك في معرض دفاعه عن قرار إيقاف دعم المحروقات الذي استنزف احتياطيات العملة الصعبة، الحكومة يمكنها حل المشكلة باستصدار التشريع اللازم.

وقال "إن لبنان يمكنه أن يتعافى، لكن ليس من الممكن تحديد كم من السنين سيستغرقها هذا، الليرة اللبنانية رهينة تشكيل حكومة وإصلاحات".

وأخفق ساسة لبنان في الاتفاق على تشكيل حكومي جديد منذ استقالة حسان دياب رئيس الوزراء في آب (أغسطس) الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت، وهو يرأس منذ ذلك الحين حكومة لتصريف الأعمال.

وأعلن المصرف المركزي الأربعاء أنه سيقدم خطوط ائتمان لواردات المحروقات بسعر السوق لا بأسعار الصرف المدعمة، وهو ما يمهد لزيادة حادة في أسعار الوقود التي تقول الحكومة "إنها يجب عدم المساس بها".

وأضاف أنه "تم إنفاق أكثر من 800 مليون دولار على واردات الوقود في الشهر الماضي، في حين كان من المفترض أن تكفي ثلاثة أشهر"، وحمل التجار المسؤولية قائلا "إنه من غير المعقول إنفاق مثل هذا المبلغ، دون أن تكون المنتجات متاحة في الأسواق".

وفتح القضاء اللبناني في نيسان (أبريل) تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها، بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.

ودفع حاكم المصرف المركزي ببراءة ذمته المالية وسط مزاعم فساد، وقال "إن ضميره مرتاح".

وفي الخامس من الشهر الجاري، طلب جان طنوس المحامي العام التمييزي القاضي من سلامة وثائق ومستندات تتعلق بشبهة اختلاس وغسل أموال وتهرب ضريبي فيما يتعلق بمزاعم سحب ما يزيد على 300 مليون دولار من المصرف من خلال شركة يملكها شقيقه. وقال سلامة لإذاعة لبنان الحر أمس، "لست مستفيدا أو مستعملا قرشا من مصرف لبنان". وواصل رفض المزاعم ووصفها بأنها حملة تشهير قائلا "أكيد في مين بدّه راس رياض سلامة".

والنظام المصرفي المتعطل في لبنان يقبع في قلب أزمة مالية بدأت في أواخر 2019، ومنذ ذلك الحين منعت البنوك التحويلات إلى الخارج وفرضت قيودا على السحب من الودائع، لندرة الدولار.

وأقدم عدد من اللبنانيين صباح أمس، على قطع الطرق في عدد من المناطق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وأزمة المحروقات وامتناع محطات الوقود عن تعبئة البنزين.

وفاقم انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة غضب المواطنين.

ويعمل بعض اللبنانيين في عدد من المناطق على الاستيلاء على صهاريج نقل المحروقات، في محاولة لتأمين عمل المولدات الخاصة للكهرباء، فيما تشهد بعض محطات الوقود التي لا تزال تؤمن المحروقات إشكالات تعمل القوى الأمنية على منع تفاقمها.

وتتخذ مؤسسة كهرباء لبنان إجراءات احترازية منذ أشهر عدة، وتقنن بإنتاج الكهرباء من أجل استمرار الإنتاج بالحد الأدنى لفترة أطول.

وبلغت ساعات انقطاع التيار الكهربائي الذي تؤمنه مؤسسة كهرباء لبنان نحو 22 ساعة يوميا في معظم المناطق اللبنانية.

واتخذ أصحاب المولدات الخاصة للكهرباء قرارا بإطفاء مولداتهم في معظم المناطق اللبنانية لأكثر من 12 ساعة في اليوم، بسبب نفاد مادة المازوت، وبعضهم أطفأ المولدات بشكل نهائي.