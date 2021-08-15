"وورلد أويل": المؤشرات طويلة الأجل للنفط صعودية

أكد تقرير نفطي صادر عن "وورلد أويل" أن متغير دلتا سريع الانتشار مستمر في التأثير في توقعات الطلب على النفط خلال المدى القصير، إذ إن موجة Covid-19 الأخيرة ستؤدي إلى قيود أكثر صرامة على الحركة في جميع أنحاء العالم على الرغم من وجود تقييمات متباينة حول تأثيرها، مشيرا إلى تخفيض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لبقية العام في حين تتوقع مجموعة جولدمان ساكس ضربة عابرة للاستهلاك.

ولفت التقرير إلى تأكيد محللين أن "المؤشرات طويلة الأجل لا تزال صعودية نسبيا فيما يتعلق بالنفط على الرغم من الأخبار المحيطة بمتغير "دلتا" والرؤية قصيرة المدى المقلقة بشكل تزايد عدد الحالات.

وأشار إلى أن متغير "دلتا" أوقف ارتفاعا أدى إلى صعود أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة، في النصف الأول من العام، حيث بدأت الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة في التحرك مرة أخرى، ويتمثل مصدر القلق الشديد في اندلاع حرب في الصين على الجائحة، حيث اتبعت السلطات نهجا صارما لاحتواء تفشي المرض في حين أن العدد الإجمالي للحالات في البلاد لا يزال بالمئات منبها إلى أن انتشار المتغير في أكثر من 17 مقاطعة يثير مخاوف دولية بشأن حركة التنقل في الصين على المدى القريب.

وأبرز التقرير بيانات وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن السوق، التي أكدت فيه أن الطلب العالمي على النفط "انعكس مساره بشكل مفاجئ" الشهر الماضي، حيث انخفض بشكل طفيف بعد ارتفاعه بمقدار 3.8 مليون برميل يوميا في يونيو، بينما يأتي الانخفاض في الاستهلاك مع زيادة "أوبك+" للإنتاج بهدف إحياء كل الإنتاج، الذي توقف خلال الوباء بشكل مطرد.

ونوه التقرير إلى تقديرات لمحللين دوليين بأن السوق كانت راكدة نسبيا، وذلك لأن التقارير الصادرة هذا الأسبوع تظهر وجهات نظر متضاربة حول المكان، الذي سيتجه إليه الطلب بالضبط، موضحا أن المستثمرين في حالة تأهب قصوى لتحديث البيانات بشأن وضع متغير "دلتا" حتى نحصل على هذا الوضوح، فإن معنويات المستثمرين في الأساس في طي النسيان.

وأكد أن أسعار النفط الخام استقرت نسبيا، حيث يراهن المستثمرون على أن تعافي الطلب العالمي سيظل، كما هو على الرغم من الموجة الأخيرة من Covid-19 التي أدت إلى تشديد القيود على الحركة في عديد من البلدان.

وأوضح– نقلا عن بنك جولدمان ساكس "أن التأثير الصافي لمتغير فيروس دلتا على الطلب على النفط من المرجح أن يكون معتدلا، حيث خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات الاستهلاك العالمي "بشكل حاد" لبقية هذا العام وتوقعت فائضا جديدا في 2022.

وأشار إلى أن الانتعاش في الاقتصادات الرئيسة مثل الولايات المتحدة وأوروبا ساعد على استنزاف المخزونات المتضخمة، التي تراكمت خلال الوباء ودفعت الأسعار إلى الارتفاع لكن الموجة الأخيرة هي مؤشر على أن التعافي سيكون وعرا، موضحا أن خطوات كبح جماح عودة ظهور Covid-19، ولا سيما في الصين تفسد التوقعات.

ونقل التقرير عن محللين دوليين تأكيدهم أنه "إذا انتشر تفشي المرض وازدادت أعداده بسرعة فلا شك في أن الصين ستستخدم أدواتها الخاصة في عمليات الإغلاق الجماعي الشديدة، عادا أن هذا الوضع المحتمل هو التهديد الرئيس لأسعار النفط العالمية".

وكان خاما برنت والأمريكي على أساس أسبوعي بنحو 1 فى المائة بعد تأكيد وكالة الطاقة الدولية أن وتيرة تعافي الطلب شهدت بعض التباطؤ جراء الانتشار السريع لمتغير دلتا من فيروس كورونا فى عديد من دول العالم.

كما دعم الارتفاعات تمسك "أوبك" في أحدث بياناتها بتوقعات تعافي الطلب بشكل أوسع خلال العام المقبل وقدرته على التغلب على تداعيات الموجة الراهنة من الوباء، فيما تواصل المجموعة ضخ زيادات إنتاجية منذ بداية الشهر الجاري، وتبلغ 400 ألف برميل يوميا.

وفي سياق متصل، أكد تقرير "ريستاد إنرجي" الدولي أن الاتفاق الأخير لتحالف "أوبك+" يمهد الطريق لزيادة إنتاج النفط بشكل مطرد، خاصة لكبار المنتجين وأن روسيا تحديدا في طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد لإنتاج النفط الخام والمكثفات شهريا يبلغ 11.6 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) 2022، كما من المقرر أن تتسارع آلة النفط الروسية بعد ذلك إلى ذروة تبلغ نحو 12.2 مليون برميل يوميا في منتصف 2023.

وأشار التقرير إلى تسجيل الإنتاج الروسي الشهري الحالي من النفط والمكثفات مستوى قياسيا في ديسمبر 2018 عند 11.5 مليون برميل يوميا، إذ تشير التوقعات إلى أن 2023 سيكون عام الذروة أيضا عند مستوى الإنتاج السنوي المتوقع عند 12.16 مليون برميل يوميا.

ورجح أن يكون نمو الإنتاج على المدى القصير والمتوسط في البلاد مدفوعا بمشاريع التأسيس التابعة لشركتي "روسنفت " و"غازبروم نفت"، متوقعا تسجيل روسيا أرقاما قياسية جديدة للنفط الخام وحده.

وسيعود الرقم القياسي الشهري للإنتاج البالغ 10.7 مليون برميل يوميا المسجل في روسيا خلال نيسان (أبريل) 2020 بحلول أيار (مايو) 2022، إذ سيستمر إنتاج الخام في الارتفاع إلى ذروته عند 11.3 مليون برميل يوميا في منتصف 2023 قبل أن يبدأ في الانخفاض.

ونوه التقرير إلى ارتفاع الإنتاج الروسي من الحقول الجديدة نسبيا- الحقول ذات الإنتاج المبكر والحقول المنتجة بمعدلات استنفاد تراوح بين 25 في المائة و50 في المائة- حيث لن يتمكن المشغلون من زيادة الإنتاج من الحقول الناضجة وسيكون من الصعب والمكلف إعادة تشغيل الآبار، التي تم إغلاقها للامتثال لتخفيضات إنتاج "أوبك+".

من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع، تماسك خام برنت القياسي فوق 70 دولارا للبرميل على الرغم من أنه يتجه صوب ثاني انخفاض أسبوعي الجمعة بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن نمو الطلب على النفط تباطأ بشدة بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

ونزل خام برنت 14 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 71.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1158 بتوقيت جرينتش، وتراجع الخام الأمريكي 18 سنتا أو ما يعادل 0.2 في المائة، إلى 68.91 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع، ارتفع الخامان القياسيان ما يقل عن 1 في المائة، وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن نمو الطلب على الخام تقريبا في تموز (يوليو)، وبصدد الارتفاع بوتيرة أبطأ على مدى بقية 2021 بسبب زيادة الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا لفيروس كورونا.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق المعني في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "التغيير العكسي المفاجئ من جانب وكالة الطاقة الدولية هز الأعصاب وكبح صعود النفط، ليوضح حقيقة الأثر الناجم عن السلالة دلتا، بينما خفضت بنوك أيضا توقعاتها للطلب في الأمد القريب".

وقال "جيه.بي.إم" لأبحاث السلع الأولية "نشهد الآن تعثر تعافي الطلب العالمي هذا الشهر في ظل بلوغ الطلب على النفط 98.3 مليون برميل يوميا، فحسب في آب (أغسطس) ومتوسط 97.9 مليون برميل يوميا في أيلول (سبتمبر)، بالتساوي مع المتوسط البالغ نحو 98 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو)".

وعلى نحو مماثل، خفض "جولدمان ساكس" تقديره لعجز النفط العالمي إلى مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في الأمد القصير، إذ يتجه الطلب للانخفاض في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر).

وتمسكت "أوبك" الخميس بتوقعاتها لانتعاش الطلب على النفط عالميا هذا العام وتحقيق مزيد من النمو في 2022، على الرغم من القلق المتزايد حيال ارتفاع الإصابات بكوفيد - 19.

لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) رفعت أيضا توقعاتها للإمدادات العام المقبل من المنتجين الآخرين، بما يشمل منتجي النفط الصخري الأمريكي.

وفى سياق متصل، ذكر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الدولية أن عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة ارتفع تسع منصات هذا الأسبوع بعد ارتفاعه بمقدار ثلاث في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تسجيل إجمالي عدد الحفارات الآن 500، بزيادة 256 عن الوقت نفسه من العام الماضي، وهو أعلى عدد منصات منذ أبريل 2020، لكنه لا يزال منخفضا بشكل حاد عن 790 منصة نشطة قبل الوباء.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد منصات النفط في الولايات المتحدة بمقدار عشر هذا الأسبوع إلى 397، في حين انخفض عدد منصات الغاز بمقدار "1" حفارات متنوعة مثبتة عند الصفر.

ولفت التقرير إلى ارتفاع تقديرات إدارة معلومات الطاقة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 6 آب (أغسطس) بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى متوسط 11.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بنحو مليوني برميل يوميا عن المستويات، التي تم إنتاجها قبل الوباء.