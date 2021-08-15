اتفاق نقابي يجنب تعطل أكبر منجم للنحاس في العالم

أعلنت النقابة الرئيسة في منجم اسكونديدا شمال تشيلي، حيث يتم استخراج أضخم كمية من النحاس في العالم، موافقة المنتسبين إليها على اتفاق مع المجموعة الإنجليزية الأسترالية "بي إتش بي" بهدف تجنب الإضراب.

وقالت النقابة، التي ترعى مصالح ألفي عامل، إن قاعدتها العمالية وافقت بشبه إجماع على اتفاق طرحته إدارة المجموعة من أجل عقد جماعي جديد، وألغت إشعارا بالإضراب أودعته في 31 تموز (يوليو).

وأضافت: "نتيجة لشبه الإجماع الصادر عن قاعدتنا العمالية، وقعنا العقد الجماعي الجديد الذي يتضمن كل المكاسب المنبثقة من المفاوضات"، وفقا لـ"الفرنسية".

وأكدت المجموعة بدورها التوصل للاتفاق، وأوضحت أن الشروط، التي جرى التفاوض بشأنها ستكون سارية لمدة 36 شهرا.

وقال المسؤول في "اسكونديدا بي إتش بي" كريستوبال مارشال إن "الاتفاق الجديد يفسح المجال أمام تطبيق سلسلة من تدابير الإنتاجية، التي ستساعد بدورها في تحدي الحفاظ على قدرتنا التنافسية مع مرور الوقت". وأضاف "بالتالي، أن ما نتطلع إليه يتجاوز صرف حوافز مالية".

وتحفظت النقابة، وكذلك المجموعة عن نشر تفاصيل الاتفاق، إلا أن وسائل الإعلام المحلية لفتت إلى التوافق على مكافأة إنتاجية تقدر بـ 23 ألف دولار أمريكي وامتيازات أخرى.

وكان عمال المنجم يطالبون بمكافأة تمنح لمرة واحدة تقديرا لجهودهم المبذولة طوال الأزمة الوبائية، وأن "تعادل قيمتها 1 في المائة، من أرباح الأسهم، التي راكمها المساهمون"، إلى جانب المطالبة بتأطير المسار الوظيفي وتقديم منح مدرسية لذوي الأسر.

وقالت النقابة المركزية إن منجم اسكونديدا يتوقع عائدات بعشرة مليارات دولار للعام الحالي في ظل الارتفاع التاريخي في سعر النحاس، الذي تجاوز عشرة آلاف دولار للطن الواحد في الأسواق العالمية.

وكان عمال المنجم قد نظموا إضرابا استمر 44 يوما، هو الأطول زمنيا في تاريخ العمل المنجمي في تشيلي، وكبد التحرك الاجتماعي خسائر مالية للمجموعة قدرت بـ 740 مليون دولار، ونجم عنه أيضا انكماش الناتج المحلي لاقتصاد الدولة 1.3 في المائة.

وتتوزع ثلاث مجموعات أسهم المنجم، هي "بي إتش بي" (57.5 في المائة) و"ريو تينتو" (30 في المائة) واليابانية "جيكو" (12.5 في المائة). ويقع المنجم المفتوح على الهواء الطلق في صحراء اتاكاما في شمال تشيلي، على ارتفاع يتجاوز ثلاثة آلاف متر فوق مستوى سطح البحر، ويتم فيه استخراج نحو 1.1 مليون طن من النحاس سنويا.

وتعد تشيلي المنتج الرئيس للنحاس في العالم، بنسبة 28 في المائة من الإنتاج العالمي. وتشكل عائدات هذا المعدن الذي يتم تصدير جزء كبير منه إلى الصين، أكبر مستهلك في العالم 10 إلى 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة اللاتينية.

وتشهد أسعار النحاس العالمية ارتفاعا منذ أواخر العام الماضي، إذ تجاوز إجمالي مكاسب القطاع السنوية في 2020، 30 في المائة، ويبدو أن الطلب على هذا المعدن الصناعي من المؤشرات، التي تعطي إشارات عن اتجاهات النمو الاقتصادي مستقبلا.

ويتضح أن هناك تراجعا واضحا في أرقام إنتاج النحاس بتشيلي خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وكانون الأول (ديسمبر) 2020، ويظهر التراجع في معدلات الإنتاج، التي كانت 4.8 مليون طن، مقارنة بـ 5.6 مليون طن لعام 2019. ويعود هذا الضعف لتأثير جائحة كورونا في عمل المناجم، وعدم انتظام العمل خلال الموجة الأولى، التي ضربت أمريكا الجنوبية.

وكذلك هبوط إنتاج المناجم في بيرو بـ 16.5 في المائة خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) 2020، والتراجع الأكبر كان خلال الفصل الثاني من هذا العام بـ 38 في المائة، وذلك نسبة إلى تداعيات جائحة كورونا، هذه الأرقام أصدرتها المجموعة الدولية لدراسات النحاس في تقرير حديث، كشف أيضا ارتفاع إنتاج الكونغو وبنما.

وبلغ إجمالي العجز في نحاس المصافي في الصين 345 ألف طن، وذلك لتعطل كثير منها هذا العام، متأثرة بعمليات الإغلاق لمواجهة تداعيات انتشار كورونا.