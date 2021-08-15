مؤشرات على التعافي الاقتصادي في الصين .. استهلاك الكهرباء يرتفع 12.8 %

ارتفع استهلاك الكهرباء في الصين، الذي يعد مقياسا رئيسا للنشاط الاقتصادي، بنسبة 12.8 في المائة على أساس سنوي في تموز (يوليو)، تزامنا مع تعافي اقتصاد البلاد.

وقالت الهيئة الوطنية للطاقة "إن إجمالي استخدام الطاقة بلغ 775.8 مليار كيلو واط في الساعة الشهر الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وفي تموز (يوليو)، ارتفع استهلاك الطاقة في صناعتي الزراعة والتصنيع بنسبة 20 في المائة و9.3 في المائة عن العام الماضي على التوالي، في حين قفز استهلاك الطاقة في صناعة الخدمات بنسبة 21.6 في المائة على أساس سنوي.

وشهد استهلاك الطاقة السكنية زيادة سنوية بنسبة 18.3 في المائة الشهر الماضي. وأظهرت البيانات أنه في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي استهلاك الطاقة في الصين 4.7 تريليون كيلو واط في الساعة، بزيادة 15.6 في المائة، على أساس سنوي.

وسمحت الصين بإعادة فتح مناجم الفحم لمدة عام، في وقت تشهد فيه البلاد، التي تهدف إلى تحقيق حياد الكربون بحلول 2060، زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وترزح شبكة الكهرباء تحت ضغط شديد بسبب ظروف مناخية مدمرة وموجات الحر، التي تؤدي إلى الاستخدام المتزايد لمكيفات الهواء، إضافة إلى استئناف النشاط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعطت وكالة التخطيط الصينية الضوء الأخضر الأربعاء لإعادة تشغيل 15 منجم فحم.

وقالت الوكالة في بيان سابق، "إن المناجم الواقعة في مناطق تمتد من منغوليا الداخلية "شمال" إلى شينجيانج "شمال غرب"، ستوفر نحو 44 مليون طن من الفحم سنويا.

والأسبوع الماضي، سمحت السلطات بإعادة فتح 38 منجم فحم في منغوليا الداخلية، وفي نهاية 2020، كان على الصين تقنين الكهرباء في ظل نقص الفحم. وهذه الدولة الآسيوية العملاقة، هي أيضا الدولة، التي توظف أكبر الاستثمارات في الطاقات.

وأغلقت الصين أخيرا، جزءا من أحد أكبر مرافئ العالم بسبب وباء كوفيد، في وقت تلقي فيه الاضطرابات في النقل اللوجستي بثقلها كثيرا على سلاسل الإمداد.

ويقع ميناء نينجبو تشوشان على بعد 250 كيلو مترا جنوب شنغهاي وهو أحد الموانئ الصينية الرئيسة للشحن. وعبرت العام الماضي، بضائع يصل وزنها إلى 1.2 مليار طن من هذا المرفأ، وهو الثالث في العالم من حيث الشحن.

وقال جيانج ييبينج المسؤول عن تشغيل محطة ميشان في المرفأ "إنه منذ أن اكتشفت الأربعاء إصابة بكوفيد - 19 في صفوف الموظفين، أوقف النشاط فورا وأغلقت المنطقة المعنية في المرفأ".

ومحطة ميشان التي شيدت حديثا، لديها قدرة استيعابية تصل إلى عشرة ملايين حاوية، بحسب الصحافة الصينية. ولم تحدد بعد السلطات كيف تمكنت إصابة بكوفيد من الوصول إلى صفوف الموظفين في المرفأ، إذ إنهم مبدئيا ملقحون ويخضعون لفحوص بشكل منتظم، لكن وضع نحو ألفين منهم في العزل احترازيا.

إلى ذلك سجلت صناعة المنسوجات في الصين نموا قويا في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات والأرباح بشكل مزدوج الرقم.

ووصلت أرباح شركات النسيج التي لا تقل إيراداتها التشغيلية السنوية عن 20 مليون يوان "نحو 3.1 مليون دولار"، إلى 107.9 مليار يوان "نحو 16.7 مليار دولار" في النصف الأول، بزيادة 41.1 في المائة على أساس سنوي.

وذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن إجمالي الإيرادات التشغيلية لهذه الشركات بلغ 2.34 تريليون يوان "نحو 361.3 مليار دولار"، مرتفعا بنسبة 20.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أظهرت بيانات الوزارة أن صادرات الملابس الصينية بلغت 71.5 مليار دولار خلال هذه الفترة، بزيادة 40.3 في المائة على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

من جهة أخرى، سجلت صناعة المشروبات في الصين نموا قويا في الإيرادات والأرباح في النصف الأول من هذا العام، وفقا لوزارة الصناعة.

وبلغ اجمالى ايرادات الصناعة 252.14 مليار يوان "نحو 38.91 مليار دولار" خلال ستة الأشهر الأولى من 2021، بزيادة قدرها 19.8 فى المائة على أساس سنوى.

وقالت الوزارة "إنه في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو)، قفزت أرباح صناعة المشروبات بنسبة 33 في المائة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 26.45 مليار يوان".

كما أظهرت بيانات الوزارة أن إنتاج المشروبات زاد بنسبة 16.5 في المائة إلى 92.55 مليون طن في هذه الفترة".

وفي يونيو وحده، بلغ إنتاج المشروبات 18.85 مليون طن، بزيادة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها شركة مجموعة الصين الوطنية المحدودة للسكك الحديدية، ارتفاع إجمالي عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا إلى 1352 رحلة في تموز (يوليو) الماضي، بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت الشركة أن "تموز (يوليو) هو الشهر الـ15 على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا ألف رحلة".

وفي تموز (يوليو) وحده، نقلت قطارات الشحن 131 ألف وحدة من الحاويات المعيارية المكافئة لـ20 قدما، بزيادة 15 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن "قطارات الشحن لعبت دورا نشطا في مساعدة العالم على مكافحة جائحة كوفيد - 19"، مشيرة إلى شحن نحو 215 ألف قطعة من إمدادات مكافحة الجائحة تزن 1257 طنا الشهر الماضي إلى دول أوروبية.

وفي قطاع السيارات، تخطط أكبر شركة صينية لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون للسيارات، شركة أمبيركس تكنولوجي المحدودة، لزيادة الاكتتاب الخاص بما لا يزيد على 58.2 مليار يوان "نحو 8.99 مليار دولار"، في الغالب لتوسيع الإنتاج والبحث.

وقالت الشركة، في بيان لبورصة شنتشن الجمعة، "إنها لن تصدر أكثر من 232.9 مليون سهم جديد، أو 10 في المائة من إجمالي حقوق الملكية قبل إصدار الأسهم، لما لا يزيد على 35 مستثمرا".

وذكرت الشركة أن أغلبية عائدات العرض سيتم استثمارها في خمس منشآت لإنتاج بطاريات الليثيوم أيون، وسيتم استثمار المبلغ المتبقي في البحث والتطوير ولتكملة رأس المال العامل". ولا يزال إصدار الأسهم خاضعا للموافقات التنظيمية.

وسجل حجم كل من التجارة الخارجية الصينية والصادرات والواردات رقما قياسيا في الأشهر السبعة المنصرمة من عام 2021، فيما سجل نموها أعلى المستويات للفترة المماثلة في عشرة أعوام.

وتوسع إجمالي قيمة الواردات والصادرات الصينية بالنسبة 24.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 21.34 تريليون يوان "نحو 3.3 تريليون دولار" في فترة كانون الثاني (يناير) - تموز (يوليو).

وزادت الصادرات والواردات بنسبة 24.5 في المائة و24.4 في المائة بالترتيب، وفق لما أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية العامة للجمارك، أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أخيرا.

وفي تموز (يوليو)، ارتفعت الواردات والصادرات بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 3.27 تريليون يوان، ليحتل الرقم المرتبة الثانية تاريخيا بعد الرقم المسجل في حزيران (يونيو).

وارتفعت صادرات الصين إلى الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بنسبة 22.6 في المائة في الأشهر السبعة الأولى.

وقالت وزارة التجارة "إن تجارة البلاد مع الأسواق الناشئة استمرت في النمو، حيث ارتفعت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى بنسبة 26.5 في المائة على أساس سنوي، ما عزز نمو الصادرات الإجمالية بمقدار 13 نقطة مئوية".

ولفتت الوزارة إلى أن كيانات السوق المختلفة كانت ديناميكية في التجارة الخارجية، وارتفعت صادرات الشركات الخاصة بنسبة 30.1 في المائة، على أساس سنوي في الأشهر السبعة الماضية.

وزادت صادرات الشركات ذات التمويل الأجنبي 17.9 في المائة، بينما ارتفعت صادرات الشركات المملوكة للدولة بنسبة 16.7 في المائة.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس، أن الإصابات المحلية بفيروس كورونا تراجعت لليوم الرابع على التوالي إلى 30 حالة مقابل 47 في الإحصاء السابق، وذلك في مؤشر على أن التفشي المستمر منذ شهر قد بدأ في الانحسار. وأوضحت اللجنة أن الصين سجلت 66 إصابة الجمعة نزولا من 99 في اليوم السابق، مضيفة أن "العدد يضم 36 حالة وافدة من الخارج". ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 94326 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.