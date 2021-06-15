إطلاق تطبيق كود البناء السعودي

عزّزت الهيئة السعودية للمهندسين من خدماتها وأدوارها بمشاركتها ضمن الجهات المعلنة عن تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية وحزمة البرامج الممكنة، وذلك من خلال المؤتمر الصحافي المنعقد بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض.

وتأتي الهيئة ضمن الجهات الممكّنة لتنفيذ كود البناء السعودي، مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة تطوير مقدمي خدمات المدن و وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للمقاولين و إتمام.

وأوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان الشمري أن الهيئة حريصة على تسهيل خدماتها الإلكترونية للمستفيدين من المكاتب الهندسية؛ لتعزيز التكامل والتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتطوير خدمات المكاتب الهندسية وتعزيز مساعي التحوّل الرقمي، مضيفاً أن الهيئة دشنت "خدمة الترخيص الفوري" للمستفيدين من المكاتب الهندسية التي تتيح خدمات إصدار رخصة وتجديدها وإلغائها، وإضافة وحذف نشاط، خلال 60 ثانية فقط عبر منصة "ممارس"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن البرامج الممكنة لإجراءات تطبيق كود البناء التي عملت عليها الهيئة وتسهيل خدماتها الرقمية الموجهة للمكاتب الهندسية.

وأشار المهندس الشمري إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ برامجها التدريبية على كود البناء السعودي حيث قامت بتدريب وتأهيل أكثر من 3 آلاف مهندس، وتقديم برامج إعداد المدربين على كود البناء السعودي.

واستعرض مؤتمر إطلاق الكود أهمية كود البناء السعودي وتطبيقه على المشاريع السكنية، وذلك للرفع من مستوى التنمية والبناء في المملكة، وبهدف تحقيق متطلبات واشتراطات السلامة والصحة لحماية الناس وممتلكاتهم وتوفير البيئة الصحية للمباني والمنشآت.