الاتحاد الأوروبي يجمع أول مبلغ لخطة التعافي والتحول

قالت المفوضية الأوروبية إنها جمعت أول دفعة من الأموال لخطتها للتعافي والتحول في بيع للسندات شهد زيادة كبيرة في الطلبات عن المعروض اليوم الثلاثاء، وتعهدت بالتأكد من إنفاق الأموال بما يتناسب مع الخطط الوطنية التي بصدد الموافقة عليها.

ووفقا لرويترز أكدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير ليين أن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي باعت سندات بقيمة 290 مليار يورو لأجل عشر سنوات في عملية بيع مشتركة تجاوزت فيها طلبات الاكتتاب المعروض بسبع مرات.