مصر: حقل ظهر للغاز ينتج 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا

قالت مجموعة إيني الإيطالية اليوم إن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز في مصر تبقى بدون تغيير بعد تقرير صحفي قال إنها غير مستدامة بسبب مشاكل تتعلق بضغط المياه.

ووفقا لرويترز قال متحدث باسم إيني: "تؤكد إيني أن الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز تبقى بدون تغيير عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا".