انخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في مايو أيار مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع، إذ أتاحت التطعيمات للأمريكيين السفر والمشاركة في أنشطة أخرى كانت مقيدة بسبب الجائحة.

وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة انخفضت 1.3 بالمئة الشهر الماضي، وعدلت البيانات الخاصة بشهر أبريل نيسان صعودا لتظهر زيادة المبيعات 0.9 بالمئة بدلا من استقرارها كما ورد من قبل.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع مبيعات التجزئة0.8 بالمئة.

وخلال الجائحة تحول الطلب للسلع مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات نتيجة التحول للعمل من المنازل والدراسة عبر الإنترنت وتجنب وسائل المواصلات العامة، وفقا لـ"رويترز" .

وجرى تطعيم أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة بالكامل، مما عزز الطلب على السفر جوا والإقامة بالفنادق وتناول الطعام خارج المنزل والترفية وأنشطة أخرى. وتدعم الطلب بالتطعيمات وإنفاق الحكومة تريليونات الدولارات وأسعار الفائدة المنخفضة جدا.

تمثل السلع 41 بالمئة من الانفاق الاستهلاكي وتستأثر الخدمات بالباقي. ونتيجة لذلك يظل الانفاق الاستهلاكي قويا في الربع الثاني من العام بفضل النمو الاقتصادي.

ونما الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة 11.3 بالمئة سنويا في الربع الأول، ويتوقع أن يكون النمو قويا لربع آخر ويتنبأ معظم الاقتصاديين بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في خانة العشرات في الربع الثاني.