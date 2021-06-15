باكستان تسمح بتطعيم من هم أقل من 40 عاما بأسترا زينيكا لمساعدة العاملين بالخارج

قال مسؤول بقطاع الصحة إن باكستان ألغت قاعدة تمنع تطعيم من تقل أعمارهم عن 40 عاما بلقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19، وذلك للمساعدة في تطعيم من يرغبون في السفر للدراسة أو العمل في الخارج، خاصة بالسعودية.

وتعتمد باكستان بدرجة كبيرة على تحويلات العاملين بالسعودية. وتستخدم بشكل أساسي لقاحات سينوفارم وكانسينوبايو وسينوفاك في حملتها للتطعيم. وكانت حتى الآن تستخدم لقاح أسترا زينيكا فقط لمن تزيد أعمارهم على 40 عاما.

وقال فيصل سلطان مستشار رئيس الوزراء لقطاع الصحة إن السلطات السعودية لم تقر اللقاحات الصينية، ولذلك لا يزال يتعين على من تلقوها البقاء في الحجر الصحي، وهو أمر مكلف بالنسبة للكثيرين، وقفا لـ"رويترز" .

وقال سلطان لقناة جيو التلفزيونية الخاصة اليوم الثلاثاء "اعتبارا من اليوم رفعنا حظر استخدام أسترا زينيكا لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما".

وأقرت السعودية أربعة لقاحات مضادة لكوفيد-19 للوافدين إلى أراضيها الراغبين في تجنب الدخول في الحجر الصحي، هي أسترا زينيكا وفايزر ومودرنا وجونسون اند جونسون.

وتلقت باكستان 1.2 مليون جرعة من أسترا زينيكا من برنامج كوفاكس.

وقال سلطان إن الحكومة تستخدم قنواتها الدبلوماسية لمعرفة ما إذا كانت السعودية ستقر لقاحات صينية في المستقبل.

